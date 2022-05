Đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm

Những năm gần đây, thông qua công tác trinh sát và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

Công an huyện Bá Thước tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp động vật hoang dã.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, săn bắn trái phép, những năm qua, Công an huyện Bá Thước đã phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là lực lượng kiểm lâm tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ rừng, động vật hoang dã; không buôn bán, săn bắn, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm, đồng thời tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm. Cùng với đó, Công an huyện đã chủ động phối hợp tổ chức tuần tra phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quy định bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm. Ngoài ra, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã; tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh, buôn bán trong lĩnh vực lâm sản, động vật không kinh doanh, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép. Đồng thời vận động Nhân dân giao nộp súng săn, súng tự chế để vừa phòng ngừa tội phạm, vừa loại trừ công cụ dùng để săn bắn động vật hoang dã. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nên từ đầu năm 2022 đến nay trên địa bàn huyện không xảy tình trạng mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Qua công tác tuyên truyền, nhiều người dân đã tự giác giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng. Điển hình ngày 25-2-2022, Công an huyện Bá Thước và Hạt Kiểm lâm huyện đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ do anh Vi Văn Quyên ở thôn Xà Luốc, xã Văn Nho giao nộp. Được biết, năm 2020 anh Vi Văn Quyên đi làm thuê ở huyện Quan Hóa phát hiện 2 cá thể khỉ bị dính bẫy trong rừng, anh đem về nhà nuôi nhốt. Sau gần 2 năm chăm sóc, các vết thương ở 2 cá thể khỉ đã lành lặn. Được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, anh Vi Văn Quyên đã làm hồ sơ, tự giác giao nộp 2 cá thể khỉ cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Theo số liệu thống kê, hàng năm có khoảng 500 kg đến 1 tấn động vật hoang dã, quý hiếm được buôn bán, vận chuyển bất hợp pháp qua địa bàn tỉnh. Các động vật hoang dã, quý hiếm chủ yếu là các loài linh trưởng, gấu, tê tê, rùa, rắn và các thành phẩm của các loài động vật hoang dã, quý hiếm. Phần lớn động vật được thu gom từ các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh, các tỉnh, thành phố khác, hoặc từ Lào, Thái Lan chuyển về. Nhằm tăng cường đấu tranh, phòng chống buôn bán, vận chuyển tàng trữ động vật hoang dã, quý hiếm, thời gian qua Công an tỉnh đã phối hợp với các cấp, các ngành, nhất là lực lượng kiểm lâm tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ rừng, động vật hoang dã; không buôn bán, săn bắn, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm, đồng thời tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm. Lực lượng công an tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là địa bàn các huyện có rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên... để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi săn bắn, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã, quý hiếm, các loại lâm sản khác. Trong năm 2021 và gần 5 tháng đầu năm 2022, Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng phát hiện bắt giữ gần 10 vụ tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương