Công khai danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke bị đình chỉ hoạt động

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa công khai danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và cơ sở có loại hình tương tự trên địa bàn tỉnh bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH).

Tổ kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại hạng mục karaoke khách sạn Phượng Hoàng 3 (phường Điện Biên, TP Thanh Hóa).

Theo danh sách được công bố, có 8 cơ sở kinh doanh karaoke và các cơ sở có loại hình tương tự bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động, với các lỗi vi phạm nghiêm trọng các quy định đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Trong đó có 2 cơ sở bị tạm đình chỉ, gồm: Hạng mục karaoke - khách sạn Quang Vinh, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn) và Tổ hợp Hải Nam Centre tại thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn). Những cơ sở này bị tạm đình chỉ từ tháng 9-2022 và đã hết thời hạn tạm đình chỉ.

6 cơ sở bị đình chỉ đều ở TP Thanh Hóa, gồm hạng mục karaoke, hạng mục Skylight - bar, khách sạn Central (phường Đông Hải); Công ty CP xây dựng thương mại Việt Đức (phường Đông Hương); Hạng mục karaoke Chi nhánh khách sạn Long Anh, Công ty TNHH Thương mại Long Anh (phường Điện Biên); Karaoke Trà My 1 (phường Đông Thọ); Hạng mục kinh doanh rượu, đồ uống, nghe nhạc Brother, tầng 1 Trung tâm thương mại Thanh Hoa, thuộc Công ty CP đầu tư thương mại Thanh Hoa (phường Lam Sơn); Hạng mục Lake lounge do ông Vũ Văn Đức thuê tại tầng 7 nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của ông Nguyễn Đức Hùng (phường Ngọc Trạo).

Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và cơ sở có loại hình tương tự trên địa bàn tỉnh bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động (Xem chi tiết tại đây). Nguồn: conganthanhhoa.vn

Thời gian bị đình chỉ của hầu hết các cơ sở này là từ cuối tháng 10-2022. Cá biệt, có cơ sở bị đình chỉ từ ngày 29-7-2022 là hạng mục kinh doanh rượu, đồ uống, nghe nhạc Brother tại tầng 1, Trung tâm thương mại Thanh Hoa, thuộc Công ty CP đầu tư thương mại Thanh Hoa.

Trước đó các cơ sở này đã bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ để khắc phục sai phạm. Tuy nhiên trong thời hạn 30 ngày, công tác khắc phục vẫn chưa hoàn thành.

Công anh kiểm tra hồ sơ công tác PCCC&CNCH tại cơ sở kinh doanh karaoke 299, phường Ngọc Trạo (TP Thanh Hóa).

Ngoài danh sách này, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng công khai các cơ sở kinh doanh karaoke bị xử phạt hành chính do vi phạm các quy định của pháp luật trong đảm bảo an toàn PCCC&CNCH.

Trước đó, lực lượng Công an trong tỉnh và UBND cấp xã đã tiến hành đợt tổng kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với toàn bộ 840 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar và cơ sở có loại hình tương tự đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, phát hiện 375 cơ sở với 474 hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC&CNCH, xử phạt vi phạm hành chính 945,4 triệu đồng; ra quyết định đình chỉ hoạt động 1 cơ sở; tạm đình chỉ hoạt động 7 cơ sở; kiến nghị xem xét dừng hoạt động để khắc phục vi phạm đối với 51 cơ sở.

Đỗ Đức