Công an TP Thanh Hoá thanh lọc tin giả, tin sai sự thật qua chiến dịch “Giải độc thông tin”

Trước nhiều luồng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố, từ 1-8, Công an TP Thanh Hóa đã triển khai chiến dịch “Giải độc thông tin” nhằm thanh lọc tin giả, tin sai sự thật, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Cán bộ, chiến sỹ Công an TP Thanh Hoá tham gia chiến dịch “Giải độc thông tin”.

Để thực hiện chiến dịch “Giải độc thông tin”, Công an thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng an ninh tham gia, trong đó phát huy cao độ vai trò của các thành viên trong Ban chỉ đạo 35 Công an TP Thanh Hóa. Chiến dịch được phát động ngay khi xuất hiện các thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Thanh Hóa và đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Công an TP Thanh Hóa đã thành lập và sử dụng hiệu quả Fanpage của đơn vị để cung cấp cho người dân những thông tin mới liên quan đến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, địa bàn cả tỉnh cũng như trong và ngoài nước, đồng thời đẩy lùi nhiều luồng thông tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Nổi bật như: Dập tắt các tin sai sự thật về những trường hợp dương tính và nguồn lây của các ca dương tính tại Nông Cống, Như Thanh, Nga Sơn và TP Thanh Hóa. Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của Thanh Hóa cho bà con Nhân dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh; phản bác các quan điểm sai trái liên quan đến công tác phòng chống dịch tại TP Thanh Hóa; giải thích cho bà con Nhân dân hiểu rõ các quy định, các chính sách liên quan đến dịch bệnh COVID-19 của cơ quan chức năng; tiếp nhận, xử lý các tin báo tố giác tội phạm liên quan đến an ninh trật tự; khuyến cáo quần chúng Nhân dân các nội dung sai sự thật; thông báo khẩn các nội dung cấp bách… Thông tin được cập nhập liên tục, được kiểm soát chặt chẽ, có hồi đáp kịp thời, nhận được sự ủng hộ và tin tưởng đông đảo Nhân dân. Sau 1 tháng triển khai, Fanpage đã nhận được gần 62.000 lượt đăng kí theo dõi; hàng ngàn lượt chia sẻ chỉ trong một thời gian ngắn, độ phủ sóng đã lên tới con số trên 2.000.000 người tiếp cận. Fanpage đã góp phần quan trọng vào công tác chống dịch ở từng địa bàn dân cư.

Chiến dịch cũng triển khai lực lượng nắm sát mọi diễn biến của dịch bệnh COVID-19 để kịp thời tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố các nội dung phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai trực 24/24 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, bám sát địa bàn, chủ động theo dõi sát tình hình để triển khai những biện pháp phù hợp. Lực lượng an ninh cũng đã nắm chắc tình hình an ninh trên không gian mạng, đặc biệt là các hội nhóm kín, qua đó kịp thời, phát hiện và xử lý 4 trường hợp liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19; 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trả lại sự “trong sạch” cho không gian mạng.

Hiện nay, nhu cầu thông tin của người dân là rất lớn. Những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID - 19 trên không gian mạng là hết sức nguy hiểm, không chỉ làm cho người dân hoang mang, lo lắng mà còn xảy ra tình trạng người dân đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ khiến nhiều mặt hàng khan hiếm, đẩy giá lên cao. Mặt khác, những thông tin đó cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch của các cấp chính quyền và các lực lượng chức năng. Do đó, chiến dịch “Giải độc thông tin” của lực lượng an ninh Công an TP Thanh Hóa đã thực sự là một giải pháp hữu hiệu trong thời điểm hiện nay.

Thượng tá Phạm Thái Hùng – Phó Trưởng Công an TP Thanh Hóa chia sẻ: “Trước tình hình tin giả, tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật ngày càng nhiều trên không gian mạng, lực lượng an ninh Công an TP Thanh Hóa đã triển khai ngay chiến dịch “Giải độc thông tin”, huy động sức trẻ an ninh tham gia công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, qua đó, trấn áp nạn tin giả, tin sai sự thật, đặc biệt là các thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.Thanh Hóa nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung”.

Người dân, người dùng mạng xã hội cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không vội tin theo những thông tin vô căn cứ, hoặc đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin đó trên mạng xã hội. Đó cũng là cách hữu hiệu để cùng các lực lượng chức năng vững tâm chống dịch, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cộng đồng.

Tất Thành