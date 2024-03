Công an thành phố Thanh Hóa đấu tranh quyết liệt với tội phạm “tín dụng đen”

“Tín dụng đen” với bản chất là cho vay lãi nặng trái quy định pháp luật đã và đang gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Mặc dù lực lượng Công an đã chủ động phòng ngừa và đấu tranh triệt xóa, bóc gỡ nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tuy nhiên, thời gian gần đây tình hình này vẫn diễn biến phức tạp với nhiều chiêu thức tinh vi hơn...

Các đối tượng “cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” tại Công ty cầm đồ 689 bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ.

TP Thanh Hóa là một trong những địa bàn “nóng” về tình hình hoạt động của tội phạm “tín dụng đen”. Theo số liệu thống kê, chỉ tính từ tháng 12/2023 đến nay, qua công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an thành phố Thanh Hóa khởi tố 21 vụ, 25 bị can phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Qua các vụ án liên quan đến “tín dụng đen” mà lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ cho thấy thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Mặc dù vẫn tồn tại “núp bóng” kinh doanh dịch vụ cầm đồ tạo vỏ bọc, nhưng các đối tượng tổ chức cho vay không thế chấp hoặc “biến tướng” dưới các thủ đoạn huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm “tín dụng đen”, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, Công an thành phố Thanh Hóa đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của pháp luật liên quan đến chính sách tài chính, giao dịch, vay mượn cũng như cảnh báo phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực này để các tổ chức, cá nhân biết, cảnh giác phòng ngừa.

Cùng với đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động rà soát, nắm tình hình, quản lý cơ sở, đối tượng có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, ném chất bẩn... để đấu tranh xử lý. Với quyết tâm đánh đúng, đánh trúng các đối tượng liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”, chỉ trong một thời gian ngắn tập trung đấu tranh, Công an thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng cộm cán chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điển hình như ngày 7/1/2024, Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động lực lượng, triển khai 9 tổ công tác, đồng loạt triệu tập 14 đối tượng ở 4 cơ sở của Công ty cầm đồ 689 có địa chỉ tại phường Quảng Thắng và Đông Vệ. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 4 đối tượng liên quan đến “tín dụng đen” gồm: Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 2000 ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Ngọc Dũng, sinh năm 1993 ở phường Phú Sơn; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1996 và Vũ Anh Tân, sinh năm 1993 đều ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa. Thu giữ 1 xe ô tô, 1 sổ kinh doanh dịch vụ cầm đồ, nhiều hợp đồng cầm đồ liên quan đến việc vay mượn tiền với mức lãi suất “cắt cổ”.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 12/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày, qua đó thu lời bất chính gần 500 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm “tín dụng đen”, Công an thành phố Thanh Hóa khuyến cáo: Người dân có nhu cầu vay tiền cần hết sức cẩn trọng, không nên vay tiền thông qua các tờ rơi, quảng cáo hay các tổ chức tài chính núp bóng hoạt động “tín dụng đen”... mà nên đến ngân hàng, các đơn vị có uy tín để làm thủ tục vay theo đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện các trường hợp nghi vấn, có dấu hiệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng cần thông báo ngay đến cơ quan Công an để được đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Thái Thanh (CTV)