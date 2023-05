Công an thành phố Thanh Hóa bắt 3 vụ, 5 đối tượng phạm tội ma túy

Trong 2 ngày 26 và 27-5, Công an thành phố Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8 viên hồng phiến, hơn 17,3 gram heroin và nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng mua bán ma túy bị Công an thành phố Thanh Hóa bắt giữ.

Qua công tác nắm tình hình và điều tra cơ bản, khoảng 11h30’ ngày 26-5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa và Công an phường Quảng Thắng đã bắt quả tang đối tượng Lê Việt Trường Sơn, sinh năm 2000, ở phường Đông Vệ, đang tàng trữ trái phép 5 viên hồng phiến.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an thành phố tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Tuấn Anh, sinh năm 1974, ở phường Điện Biên.

Tiếp đó, khoảng 8h ngày 27-5, bắt giữ thêm 2 đối tượng: Dương Văn Hoà, sinh năm 1965, ở phường Lam Sơn và Trịnh Văn Hoàn, sinh năm 1973, ở phường Quảng Thành. Tang vật thu giữ gồm 3 viên hồng phiến; 17,106g và 2 gói heroin.

5 đối tượng cùng tang vật.

Đến 17h cùng ngày, Công an thành phố Thanh Hóa và Công an phường An Hưng bắt quả tang đối tượng Lương Xuân Phồn, sinh năm 1986, ở xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa đang mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực Đại lộ Lê Lợi kéo dài; thu giữ 1 gói heroin có trọng lượng 0,272g.

Để phòng ngừa, đấu tranh triệt để với tội phạm ma túy, Công an thành phố Thanh Hóa đề nghị mỗi người dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; thường xuyên quan tâm quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình tránh xa ma túy. Mỗi người dân, đặc biệt là giới trẻ phải có lối sống lành mạnh, tuyệt đối không thử sử dụng ma túy.

Thái Thanh