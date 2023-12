Công an Thanh Hoá triệt xoá thêm 2 vụ án liên quan đến ma túy

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, chỉ trong ngày 3/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Hải Quan Thanh Hóa và Công an huyện Nông Cống phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 9 đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn.

Các đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và phối hợp điều tra, khoảng 2h30’ ngày 3/12 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC Công an tỉnh và Công an huyện Nông Cống tiến hành kiểm tra hành chính đối với nhà nghỉ Hoàng Anh do Đặng Minh Cảnh, sinh năm 1972 ở xã Vạn Hoà làm chủ.

Lực lượng Công an phát hiện tại tầng 3 của nhà nghỉ có 4 đối tượng (gồm 2 nam, 2 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 đĩa sứ trắng đã bị đập vỡ bên trên còn bám dính nhiều ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệu tập đối tượng Trần Xuân Kỳ, sinh năm 1979 ở xã Vạn Hòa.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu xác định 3 đối tượng: Đặng Minh Cảnh, Trần Xuân Kỳ và Quách Thành Đạt, sinh năm 2000 ở xã Công Chính (Nông Cống) có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Đặng Minh Cảnh là đối tượng thường xuyên sử dụng, tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ của mình.

Tiếp tục truy nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng đã sử dụng, khoảng 05h00’ ngày 3/12 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Kiều Hồng Trúc, sinh năm 1991 ở xã Vạn Hòa đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 93 viên hồng phiến.

Khoảng 20h30’ cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa cùng với Công an phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa và Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Thanh Hóa bắt quả tang 2 đối tượng người Lào gồm: Khăm Phon Sỉ Sạ Vẳn, sinh năm 1993 ở tỉnh Luông Pha Băng và Pợt Chăn Thạ Bun Thi, sinh năm 1996 ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 1.400 USD và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 2 bánh heroin từ Lào sang thành phố Thanh Hóa với tiền công là 1.000 USD.

Các vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thái Thanh (CTV)