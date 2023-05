Công an huyện Triệu Sơn tăng cường xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vào ban đêm

Thời gian vừa qua, tình hình an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Triệu Sơn vào buổi tối diễn biến phức tạp, các hành vi vi phạm Luật về an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến, gây mất an toàn giao thông và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao.

Để chấn chỉnh tình trạng này, từ ngày 22-3 đến 30-6-2023, Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, Công an huyện Triệu Sơn sẽ huy động tối đa các lực lượng như giao thông, trật tự, hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động kết hợp công khai và hóa trang thường phục tuần tra lưu động, mật phục trên các tuyến đường tập trung kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, sử dụng bia rượu, không gắn biển số, đi ngược chiều. Đây là các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

Từ khi ra quân đến nay, Công an huyện Triệu Sơn đã xử lý 76 trường hợp, xử phạt tiền gần 100 triệu đồng với các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và nồng độ cồn, trong số đó hầu hết là đối tượng thanh thiếu niên, các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng... Cùng với việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các tổ công tác còn thông báo về chính quyền địa phương và gia đình đối với các trường hợp người vi phạm là thanh thiếu niên để phối hợp răn đe, giáo dục.

Quốc Hương