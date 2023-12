(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Thường Xuân vừa đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng do Lô Văn Luân, sinh năm 1990 ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu, thu giữ 4g heroin, 3 xe máy, 8 điện thoại di động.

{title} Công an huyện Thường Xuân triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh Công an huyện Thường Xuân vừa đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 8 đối tượng do Lô Văn Luân, sinh năm 1990 ở huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cầm đầu, thu giữ 4g heroin, 3 xe máy, 8 điện thoại di động. Đối tượng Lô Văn Luân cầm đầu đường dây. Ngoài Lô Văn Luân, 7 đối tượng bị bắt giữ trong đường dây này gồm: Vi Văn Mỹ, sinh năm 1995, ở huyện Quế Châu; Hà Văn Thành, sinh năm 1991, ở huyện Quế Phong; Hủn Vi Phương, sinh năm 1983, ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An); Trần Minh Chiến, sinh năm 1995, ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh); Lương Ngọc Tú, sinh năm 2002; Lữ Văn Sao, sinh năm 2000 và Vi Văn Nam, đều ở huyện Thường Xuân (Thanh Hoá). Các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thường Xuân phát hiện trên địa bàn có một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã lập án đấu tranh, phối hợp với Công an các địa phương lần lượt bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy này. Được biết từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Thường Xuân đã đấu tranh triệt phá 4 đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, 1 đường dây mua bán ma túy liên huyện, bắt giữ 26 đối tượng. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện. Hà Phương (CTV)

Hà Phương (CTV)

Từ khóa: Bắt giữMa túyĐiện thoại di độngBán ma túyMua bán ma túyMua bán trái phép chất ma túyCông an huyệnThường Xuânđối tượngcông an huyện Thường Xuân