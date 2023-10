Công an huyện Thạch Thành đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm ma túy

Với mục tiêu kiềm chế và kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, thời gian qua cùng với công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về hậu quả, tác hại của ma túy, Công an huyện Thạch Thành đã tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh với tội phạm ma túy. Chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Thạch Thành đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 79 đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Thạch Thành còn 111 người nghiện và 79 người nghi nghiện ma túy. Trong đó có một số địa bàn trọng điểm phức tạp như: Thị trấn Kim Tân, thị trấn Vân Du và xã Thạch Quảng.

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, thời gian qua Công an huyện Thạch Thành đã chủ động rà soát, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng làm công tác ANTT tại cơ sở. Trong đó phát huy vai trò và sức mạnh to lớn của quần chúng Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Trưởng Công an huyện Thạch Thành cho biết: Trong thời gian qua cùng với việc tập trung phòng ngừa, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm hình sự, Công an huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm ma túy, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm, bảo đảm ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, Công an huyện Thạch Thành một mặt tăng cường lực lượng bám địa bàn, phối hợp rà soát, lập danh sách và gọi hỏi, răn đe đối với các đối tượng liên quan đến ma túy để quản lý, phòng ngừa; mặt khác khảo sát, nắm tình hình, dựng các đường dây, ổ nhóm, đối tượng cộm cán liên quan đến ma túy để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công, trấn áp quyết liệt đối với tội phạm ma túy, chỉ tính từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện và đấu tranh bắt giữ 35 vụ, 79 đối tượng. Trong đó, khởi tố 35 vụ, 48 bị can. Chỉ tính từ đầu tháng 9/2023 đến nay, đã bắt giữ 8 vụ, 14 đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Điển hình, ngày 16/10/2023, tại xã Thạch Cẩm, Công an huyện Thạch Thành đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Hải, sinh năm 1991 ở thôn Thạch Môn, xã Thạch Cẩm đang bán ma túy cho Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1995 ở thôn Nông Trường, xã Thạch Quảng. Điều tra mở rộng, Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Lê Hữu Cường, sinh năm 1996 ở thôn Nông Trường, xã Thạch Quảng là đối tượng cung cấp ma túy cho Nguyễn Hữu Hải và một số đối tượng khác trên địa bàn huyện Thạch Thành. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Hữu Cường, Công an huyện Thạch Thành đã thu giữ 1,058g heroin và nhiều bơm kim tiêm để tổ chức sử dụng ma túy tại nhà. Được biết, các đối tượng trên đều là những người đi làm ăn xa, trở về địa phương trong tình trạng thất nghiệp và nghiện ma túy nặng nên đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy của Công an huyện Thạch Thành bước đầu đã góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT, kiềm chế và kéo giảm tội phạm, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình, khen ngợi.

Thái Thanh (Công an tỉnh)