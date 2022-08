(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-CAT-PV01 ngày 10-3-2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng xe và Kế hoạch số 299/KH-BCA-C08 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), Công an huyện Hà Trung đã có nhiều giải pháp nhằm phát hiện, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện.

{title} Công an huyện Hà Trung quyết liệt xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-CAT-PV01 ngày 10-3-2022 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá về cao điểm xử lý vi phạm về tải trọng, kích thước thùng xe và Kế hoạch số 299/KH-BCA-C08 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), Công an huyện Hà Trung đã có nhiều giải pháp nhằm phát hiện, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện. Lực lượng CSGT Công an huyện Hà Trung tuyên truyền cho các chủ mỏ trên địa bàn kí cam kết đảm bảo tải trọng. Huyện Hà Trung hiện có 1 mỏ đất, 25 mỏ đá được UBND tỉnh cấp phép khai thác. Trên địa bàn còn có 3 tuyến Quốc lộ và 4 tỉnh lộ. Thời gian gần đây, để phục vụ cho dự án đường cao tốc Bắc -Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tình trạng xe có tải trọng lớn vận chuyển đất san lấp tăng đột biến, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống giao thông trên địa bàn huyện. Trước thực trạng trên, Công an huyện Hà Trung đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND, Ban An toàn giao thông huyện ban hành các kế hoạch, phương án về cao điểm xử lý vi phạm quá tải trọng, kích thước thùng hàng; kế hoạch về triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Cùng với đó, Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác điều tra cơ bản về xe tải chở vật liệu xây dựng, công trình xây dựng đường giao thông, san lấp mặt bằng; tổ chức cho các chủ doanh nghiệp, chủ mỏ, lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm về tải trọng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ; cưỡng chế các xe tải vi phạm cắt thùng hàng theo thiết kế xe; vận động, tuyên truyền các chủ xe tự giác tháo dỡ thùng xe sai quy định. Lực lượng CSGT, Công an huyện Hà Trung đo kích thước thành thùng xe tải vận chuyển đất. Đồng thời, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Hà Trung đã tổ chức lực lượng, phương tiện ra quân tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến đường, nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe, đặc biệt là trên các tuyến đường có khu vực mỏ khai thác, hoặc tuyến tỉnh lộ 508, 523, 527C, 522B. Từ đầu năm 2022 đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện, xử lý 54 trường hợp vi phạm về tải trọng, 2 trường hợp vi phạm kích thước thùng hàng, xử phạt hành chính, nộp Kho bạc Nhà nước trên 133 triệu đồng. Thiếu tá Trịnh Vũ Thanh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an huyện Hà Trung, cho biết: Trong thời gian tới, bên cạnh việc xử lý vi phạm, đội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho các chủ mỏ, chủ xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về chở đúng tải trọng; đồng thời, tuyên truyền cho các chủ mỏ thực hiện nghiêm quy định lắp camera giám sát khu vực mỏ và cân tải trọng để kiểm soát nguồn hàng, tải trọng ngay tại mỏ. Khắc Công

Khắc Công

Từ khóa: Vi phạmGiao thôngAn toàn giao thôngCảnh sát giao thôngXử lýTuyên truyềnXử lý vi phạmTrật tự ATGTKiểm soátHà TrungCông an huyện