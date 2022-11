Công an huyện Bá Thước xử phạt hơn 1 tỷ đồng các lỗi vi phạm về trật tự ATGT

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông – trật tự (CSGT–TT), Công an huyện Bá Thước đã tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến giao thông trọng điểm, vào các khung giờ “nóng”, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Lực lượng CSGT - TT Công an huyện Bá Thước kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thiếu tá Nguyễn Văn Triều, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an huyện Bá Thước, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên các tuyến giao thông trọng điểm để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước thành thùng hàng đối với xe tải, vi phạm quy định về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, nhằm kiềm chế và làm giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT của người tham gia giao thông.

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng CSGT–TT, Công an huyện đã phát hiện, xử lý, ra quyết định xử phạt 1.024 trường hợp vi phạm với tổng mức tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Trong đó có 27 trường hợp vi phạm về tải trọng xe, 20 trường hợp vi phạm về thành thùng xe, 345 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, 103 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt hơn 390 triệu đồng.

Công an huyện Bá Thước tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, lực lượng CSGT–TT, Công an huyện Bá Thước tiếp tục tham mưu cho Ban ATGT huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh cơ sở; chủ động nắm tình hình có liên quan đến hành vi vi phạm quy định về ATGT để kịp thời xử lý.

Tiến Đạt