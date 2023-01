Chuyện tuần tra đêm của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Nghi Sơn

Thời tiết thị xã Nghi Sơn những ngày cuối năm thật khắc nghiệt. Càng về khuya, sương muối càng dày đặc, có hôm trời đổ mưa bất chợt nên dù nằm trong chăn vẫn cảm nhận rõ cái giá buốt thấu da, thấu thịt. Thế nhưng trên các tuyến đường trọng điểm của thị xã, bóng dáng lực lượng công an tuần tra vẫn mải mê làm nhiệm vụ, những mong đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, mọi nhà khi dịp Tết Nguyên đán đã cận kề.

“Vì Nhân dân phục vụ”

Cuối năm là thời điểm ai cũng bận rộn. Với lực lượng công an đó lại càng là điều không thể phủ nhận. Chẳng thế mà câu chuyện giữa chúng tôi với Thiếu tá Đỗ Xuân Công - Đội trưởng Đội hình sự Công an thị xã Nghi Sơn liên tục bị gián đoạn bởi những cuộc điện thoại và những tiếng gõ cửa của đồng nghiệp xin phép vào trao đổi công việc. Rồi tranh thủ từng khoảnh khắc, Thiếu tá Đỗ Xuân Công chia sẻ: “Cả tuần nay tôi chưa về nhà vì ngày đi làm, đêm lại gần như thức trắng tham gia tuần tra cùng các đội để đưa ra phương án xử lý kịp thời. Và, cũng nhờ đẩy mạnh việc tuần tra, theo dõi camera an ninh hàng đêm mà lực lượng công an thị xã đã phát hiện ra nhiều vụ trộm cắp tinh vi, phức tạp. Không ít vụ án có khi phải mất rất nhiều tháng mới có thể triệt phá thành công, do các đối tượng hoạt động liên tỉnh hoặc che giấu bằng vỏ bọc lương thiện. Gần đây phải kể đến chuyên án lấy cắp hộp đen và bảng điều khiển máy xúc do một cặp vợ chồng ở Hải Dương vào Thanh Hóa giả vờ làm khách du lịch thực hiện. Quá trình lấy lời khai, các đối tượng cho biết, ban ngày đi thám thính tại các công trình xây dựng nhà máy ở Khu Kinh tế Nghi Sơn, đêm đến tổ chức lấy trộm và đem về Hải Phòng tiêu thụ...”.

Một tổ tuần tra của Công an thị xã Nghi Sơn chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Nhấp một ngụm trà ấm để xua đi cái lạnh giá bao quanh, Thiếu tá Đỗ Xuân Công tiếp tục kể: Trước đó, một nhóm đối tượng từ Nghệ An qua Thanh Hóa trộm cắp xe máy SH và Exciter, rồi mang đi Quảng Trị tiêu thụ cũng bị lực lượng Công an thị xã Nghi Sơn lập thành chuyên án để điều tra tường tận. Sau một thời gian cắm chốt, tuần tra dầm dãi gió mưa, đến tháng 7-2022, các đối tượng đều đã bị bắt giữ. Qua xác minh, hầu hết các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội nên để qua mắt lực lượng công an, chúng đã giới thiệu mình là những người thành đạt, có công ăn việc làm thuận lợi tại các địa phương nơi sinh sống.

Mang mùa xuân đến mọi nhà

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn các phường, xã, đem lại sự bình yên cho Nhân dân, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết, Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch 282 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Với đặc thù địa bàn rộng và có nhiều tụ điểm nguy cơ cao, Công an thị xã Nghi Sơn đã thành lập 8 cụm tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm lớn, khu vực có nhiều nhà hàng, quán karaoke, quán ăn đêm… và phối hợp với công an 31 phường, xã tổ chức cắm chốt, tuần tra khép kín từ 10 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau vào tất cả các ngày trong tuần.

Lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm của thị xã Nghi Sơn.

Tại phường Hải Thượng - một trong những điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn thị xã, công tác tuần tra luôn được duy trì thường xuyên, đều đặn. Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn - Trưởng Công an phường cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cả năm qua chúng tôi gần như không có ngày nghỉ. Nhiều đêm mưa gió, anh em trong đơn vị bị cảm cúm vẫn phải vừa uống thuốc, vừa tuần tra với phương châm “phòng hơn chống”. Nhờ đó mà trong năm qua, các loại tội phạm về ma túy, gây rối trật tự công cộng, sát thương và vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn phường đã giảm đến 60%”.

Cũng theo Thiếu tá Hoàng Văn Tuấn, nỗi vất vả của việc tuần tra đêm không chỉ là sự chịu đựng mưa gió và rét mướt mà còn phải chống chọi lại cả những cơn buồn ngủ. “Vì hiện tại, chúng tôi chỉ có 2 tổ, mỗi tổ gồm 4 đồng chí tham gia tuần tra đêm cách nhật nhưng ban ngày vẫn phải đi làm nên các chiến sỹ lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ”. Khổ nhất là những hôm phát hiện ra các vụ việc nghi vấn nhưng không thể tiếp cận vào bên trong vì cổng và các lối ra vào đều bị khóa kín, khiến cho các thành viên trong tổ tuần tra phải nằm phục bên ngoài trong nhiều giờ đồng hồ liền. Một trong số những lần như thế là vụ việc phát hiện quán karaoke Ngọc Sơn 2 (ở tổ dân phố Liên Đình, phường Hải Thượng) do anh Lê Thanh Thủy (sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Hải Thượng) làm chủ, có biểu hiện rất mờ ám. Sau khi theo dõi và lập kế hoạch tác chiến thì đến 5 giờ sáng ngày 21-7-2022, lực lượng công an phường đã đột nhập vào bắt quả tang 15 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Một nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Ngọc Sơn 2 (thôn liên Đình, phường Hải Thượng) bị Công an thị xã Nghi Sơn phát hiện và bắt giữ trong một lần tuần tra đêm.

Khép lại câu chuyện gặp gỡ trong sự cảm phục về những chiến công mà lực lượng Công an thị xã Nghi Sơn đã làm được, chúng tôi hân hoan khi nghĩ về một mùa xuân mới với những yên vui của mọi nhà. Đúng vậy, trong cuộc chiến đấu tranh trấn áp tội phạm vốn luôn tiềm ẩn rất nhiều khó khăn, thách thức, song, các cán bộ, chiến sĩ công an giống như những cánh én không biết mỏi đang ngày đêm thầm lặng để dệt nên những mùa xuân cho đời...

Mai Vui