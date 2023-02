Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 15-2 Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D.

Đối tượng Trịnh Ngọc Tuấn (thứ 2 từ phải sang) tại Cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D, địa chỉ tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn. Đồng thời thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 36-08D, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Trịnh Ngọc Tuấn đã nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện việc đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho nhiều phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

NM