Bắt quả tang 2 thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy

Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm ANTT, trật tự ATGT trên tuyến Đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hoá), lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 2 nam thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng Lê Hùng Sơn (bên trái) và Nguyễn Hữu Tiến cùng số ma túy thu giữ.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30-9, Tổ tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang của Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hoá do Đại úy Lê Hồng Quân làm tổ trưởng, trong khi làm nhiệm vụ trên tuyến Đại lộ Lê Lợi đã phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 36B8-862.38 không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ trong túi quần của một thanh niên 1 túi nilon bên trong chứa 3 viên nén hình tròn màu đỏ (nghi là hồng phiến). Tổ công tác đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để giải quyết.

Tại Công an thành phố Thanh Hoá, 2 nam thanh niên khai nhận tên là: Lê Hùng Sơn, sinh năm 1983 và người ngồi sau là Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1995, đều trú tại phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa. Ba viên nén mà lực lượng Công an thu giữ là hồng phiến do Nguyễn Hữu Tiến mua hộ cho Lê Hùng Sơn để cùng sử dụng.

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Phương (CTV)