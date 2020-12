Bắt giữ xe ô tô vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu

Chiều 15-12, đội quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ 1 vụ vận chuyển hàng hóa nghi nhập lậu.

Xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa nghi nhập lậu bị bắt giữ

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 43C 197.57, kéo theo rơ móc biển kiểm soát 43R 023.98 do lái xe Nguyễn Hữu Tuấn, địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe đang vận chuyển một số hàng hoá do nước ngoài sản xuất, bao gồm: Phụ kiện may mặc, linh phụ kiện điện thoại, đèn, thiết bị điện. Trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Lái xe khai nhận, hàng hóa này đang được vận chuyển từ TP Hải Phòng vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tùng Lâm