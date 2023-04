Bắt giữ 7 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn các xã ven biển

Sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, mới đây dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Công an huyện Quảng Xương đã phá chuyên án chung 323L, huy động lực lượng bắt giữ 7 đối tượng chuyên hoạt động “tín dụng đen” phức tạp trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương.

Đối tượng Lê Thị Xim tại cơ quan Công an.

7 đối tượng bị Công an huyện Quảng Xương bắt giữ về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Lê Thị Xim, sinh năm 1985, Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1996, đều ở xã Quảng Thạch; Đào Văn Tuấn, sinh năm 1990, ở xã Quảng Nham; Lê Khắc Ứng, sinh năm 1996, ở xã Quảng Hải; Hoàng Thị Hiền, sinh năm 1993, Ngô Văn Hà, sinh năm 1993, và Bùi Sỹ Sơn, sinh năm 1996, đều ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương, Lê Thị Xim là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương. Xim và các đối tượng trong đường dây thường dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Với lãi suất “cắt cổ” từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 15.000 đồng/triệu/ngày tương đương trên 500%/năm, chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, 7 đối tượng trong đường dây trên đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã ven biển của huyện Quảng Xương như: Quảng Thạch, Quảng Nham, Quảng Hải, Tiên Trang, thị trấn Tân Phong vay tiền, thu lợi bất chính 1,7 tỷ đồng.

Xác định đây là đường dây hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, lãnh đạo Công an huyện Quảng Xương đã lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29/3/2023, cùng với thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra dịch vụ cầm đồ trên địa bàn toàn tỉnh, Công an huyện Quảng Xương đã phá án, đồng loạt bắt giữ các đối tượng nói trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Thượng tá Hoàng Văn Bình, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: Từ tháng 12/2022 đến nay, qua công tác phòng ngừa và đấu tranh, Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố 17 vụ, 23 bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Điều đáng lo ngại là hiện nay loại tội phạm này không chỉ xuất hiện ở các địa bàn trung tâm mà còn len lỏi đến từng ngõ ngách, vùng nông thôn, các xã ven biển…Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, chúng thường lợi dụng mạng viễn thông, internet, kinh doanh dịch vụ cầm đồ tạo vỏ bọc, đối phó với các cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho người dân, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn huyện.

Công an huyện Quảng Xương đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tín dụng bất hợp pháp, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm trên địa bàn.

Thái Thanh