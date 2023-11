Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hơn 2 năm lẩn trốn

Dùng cần xăng tưới lên xe ô tô, rồi bật lửa gây cháy sau đó bỏ trốn, Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1998 ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Nga Sơn ra Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Hủy hoại tài sản”. Sau hơn 2 năm lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam và Hà Nội, ngày 17/11/2023 đối tượng này đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang chạy xe ôm.

Sau hơn 2 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Cường đã bị Công an huyện Nga Sơn bắt giữ.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nga Sơn, do có mâu thuẫn cá nhân với anh Phạm Huy Hiếu, ở xã Nga Yên, ngày 11/8/2021, sau khi chuẩn bị sẵn một túi bóng màu đen, 2 bộ áo mưa, 1 can nhựa đựng xăng, bật lửa, Nguyễn Văn Cường nhờ một người dân cùng xã chở xe máy nói đi cùng Cường có việc, nhưng không rõ việc gì. Sau khi che biển số xe và mặc áo mưa, Cường di chuyển trên các đoạn đường khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của Camera an ninh rồi rẽ ra đường QL10B đến gần vị trí xe ô tô BKS 36A- 278.30 của anh Phạm Huy Hiếu. Lúc này, Cường đã dùng cần xăng tưới lên xe ô tô, rồi bật lửa gây cháy chiếc xe, gây thiệt hại ước tính 289 triệu đồng.

Sau khi gây ra vụ cháy, Cường đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, sau đó ra Hà Nội mượn, lấy thông tin, hồ sơ của một người làm nghề xe ôm công nghệ đã nghỉ việc để chạy xe. Hơn 2 năm lẩn trốn, đối tượng này đã liên tục thay đổi chỗ ở nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Dưới lớp vỏ bọc làm nghề lái xe công nghệ Grab, Cường nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra. Tuy nhiên, ngày 17/11/2023, sau khi nhận được thông tin về một đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống Cường đang chay xe ôm tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), Công an huyện Nga Sơn đã cử tổ công tác trực tiếp lên đường ra Hà Nội để xác minh, làm rõ.

Qua công tác điều tra, xác minh, các trinh sát xác định đó chính là Nguyễn Văn Cường nên đã phối hợp với Công an quận Thanh Xuân bắt giữ đối tượng và di lý về Nga Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Mai Hà (Công an Thanh Hóa)