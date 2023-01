(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trưa 27-1 Công an huyện Thường Xuân và Công an xã Vạn Xuân đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản của du khách tại khu vực đền Cầm Bá Thước (Thường Xuân).

{title} Bắt đối tượng móc túi du khách khi tham gia lễ hội Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trưa 27-1 Công an huyện Thường Xuân và Công an xã Vạn Xuân đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản của du khách tại khu vực đền Cầm Bá Thước (Thường Xuân). Đối tượng Lê Thị Lai và tang vật vụ án. Để đảm bảo ANTT phục vụ Nhân dân du xuân tại các điểm du lịch trên địa bàn, Công an huyện Thường Xuân đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự công cộng, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng lễ hội đông người để trộm cắp, móc túi, cờ bạc, bói toán, mê tín dị đoan... Với tinh thần chủ động và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, trưa 27-1, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại khu vực đền Cầm Bá Thước thuộc khu di tích đền Cửa Đặt, Công an huyện Thường Xuân và Công an xã Vạn Xuân đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Lê Thị Lai, sinh năm 1960, ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc đang thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp tài sản của du khách. Tang vật thu giữ 1 chiếc điện thoại di động. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Bình, sinh năm 1960 (chồng của Lê Thị Lai) là đồng phạm, chịu trách nhiệm canh gác, cảnh giới và tiếp nhận tài sản mà Lai trộm cắp được. Công an huyện Thường Xuân khuyến cáo người dân khi đi lễ hội đầu năm cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự quản lý và bảo vệ tài sản cá nhân, nhất là tiền mặt, túi xách, điện thoại di động, đồ trang sức... Khi phát hiện hay bị mất cắp tài sản, người dân cần báo ngay cho lực lượng Công an hoặc các lực lượng làm công tác bảo đảm ANTT tại chỗ để lực lượng chức năng tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, bảo đảm ANTT. Minh Phương

