Bắt đối tượng lừa đảo qua mạng bằng hình thức bán số lô, số đề

Thông tin từ Công an huyện Hậu Lộc cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1999 ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh V.V.Đ ở xã Tiến Lộc (Hậu Lộc) về việc bị một đối tượng có tài khoản facebook là “Duy Hipp” rao bán số lô, số đề để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 3,5 triệu đồng.

Để dụ con mồi dính bẫy, trong quá trình nói chuyện, Hiệp đã cho anh Đ. xem các hình ảnh, văn bản có đóng dấu của “Hội đồng xổ số miền Bắc” để chứng minh là mình mua được kết quả từ Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Tin là thật, anh Đ. đã mua kết quả của đối tượng cung cấp với giá là 3,5 triệu đồng.

Đến ngày tra kết quả xổ số, anh Đ. đã không trúng như “con số” mà đối tượng cung cấp. Biết mình bị lừa nên anh Đ đã viết đơn trình báo Công an.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của của anh Đ., Công an huyện Hậu Lộc đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh tin báo tố giác tội phạm. Quá trình điều tra, Công an huyện Hậu Lộc có đủ chứng cứ xác định Nguyễn Văn Hiệp là đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán số lô, số đề nói trên nên đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hiệp. Đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Hiệp, qua đó thu giữ tang vật gồm 1 bộ máy vi tính, máy in, 1 điện thoại di động, 5 con dấu các loại, 1 thẻ ATM, nhiều bản hợp đồng xổ số kiến thiết miền Bắc...

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5/2023 Nguyễn Văn Hiệp lên mạng xã hội tìm kiếm và học được phương thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức mua bán số lô, số đề. Sau đó đối tượng này đã mua sim điện thoại rác để đăng ký tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Bảo Long” và mua một tài khoản ngân hàng của Quân đội (MB) mang tên Luu Duc Hai rồi lập hàng chục nick facebook ảo để quảng cáo, rao bán số lô, số đề và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chỉ tính từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt, Nguyễn Văn Hiệp đã thực hiên trót lọt hành vi lừa đảo với gần 100 bị hại, chiếm đoạt số tiền khoảng 350 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã khởi tố vụ án, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Quốc Hương