Bảo đảm an toàn giao thông ở các khu công nghiệp

Hiện nay phần lớn các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh nằm gần các trục quốc lộ, đường tỉnh gây áp lực lớn cho việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Vẫn còn nhiều công nhân trong Khu Công nghiệp Hoàng Long (TP Thanh Hóa) không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

KCN Hoàng Long (TP Thanh Hóa) có 20 công ty đang sản xuất, kinh doanh, gồm 3 công ty nước ngoài và 17 công ty trong nước, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Hằng ngày, trước và sau giờ tan ca, công nhân ở KCN Hoàng Long tham gia giao thông tăng đột biến trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 10 cùng với lưu lượng xe tải, xe khách lưu thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Cùng với đó, ý thức chấp hành giao thông của không ít công nhân còn hạn chế... là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Trước thực trạng trên, công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành liên quan, địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông cho công nhân, người lao động tại các công ty; phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương triển khai công tác quản lý, kiểm soát hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân, chủ phương tiện sử dụng phương tiện không đảm bảo các điều kiện theo quy định... để vận chuyển người lao động làm việc tại các KCN, cụm công nghiệp, nhà máy trên địa bàn tỉnh...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 KCN nằm trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và 8 KCN ngoài Khu Kinh tế Nghi Sơn đang tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Theo tổng hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 8 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 331 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, làm chết 128 người, bị thương 346 người (so cùng kỳ năm 2022 tăng 135 vụ, tăng 68,8%; tăng 53 người chết, tăng 70,6%; tăng 175 người bị thương, tăng 102%). Trong đó, có những vụ tai nạn giao thông liên quan đến công nhân lao động làm việc trong các doanh nghiệp ở các KCN.

Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn xảy ra ở các KCN, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh, doanh nghiệp có đông lực lượng lao động tại các KCN, cụm công nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu cho công nhân lao động. Đồng thời, quán triệt đến công nhân lao động nắm rõ và tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông”...

Các doanh nghiệp trong các KCN cũng chủ động bố trí giờ làm việc, giờ nghỉ hợp lý đảm bảo công nhân lao động đi lại thuận tiện, an toàn; có phương án vận chuyển đưa đón người lao động phù hợp, nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên các tuyến đường. UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông tại các KCN, cụm công nghiệp, nhà máy.

Chánh Thanh tra Sở Giao thông - Vận tải Vương Quốc Quân cho biết: Nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại các KCN, lực lượng thanh tra giao thông đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra xe khách vận chuyển công nhân, xe nội bộ (không kinh doanh vận tải) của các doanh nghiệp, HTX sử dụng vận chuyển người tại các KCN, cụm công nghiệp, nhà máy. Qua đó, xử lý nghiêm theo quy định đối với các cá nhân, đơn vị sử dụng xe không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều kiện kinh doanh vận tải, quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng... Triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát, trực tiếp điều tiết giao thông tại các “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông vào giờ cao điểm...

Ngoài những giải pháp của các cấp, ngành, đối với cá nhân mỗi công nhân trong các KCN cũng cần tích cực tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông ở các KCN nói riêng, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung.

Bài và ảnh: Lê Hợi