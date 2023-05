Bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông cho du khách khi đến với Pù Luông

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày (từ 29-4 đến mùng 3-5), đến thời điểm này lượng khách đặt phòng tại Khu du lịch Pù Luông (Bá Thước) đã đạt 100%.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bá Thước ra quân bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông.

Khu du lịch Pù Luông là nơi có cảnh quan thiên nhiên hài hòa, những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, Mường vẫn còn được lưu giữ, bởi vậy thu hút đông đảo khách du lịch tìm đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Để chuẩn bị đón khách du lịch đến với Khu du lịch Pù Luông trong dịp nghỉ lễ, Công an huyện Bá Thước đã sớm xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch và chủ động thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tốt an ninh - trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, sẵn sàng cho một mùa du lịch an toàn, hấp dẫn.

Lực lượng Công an xã ra quân tuần tra bảo đảm an ninh - trật tự.

Thượng tá Lê Quang Hiền, Phó Trưởng Công an huyện Bá Thước cho biết: Hiện nay tổng số cơ sở lưu trú tại Khu du lịch Pù Luông là 76 cơ sở, với 106 nhà sàn, 162 bungalow, 261 phòng, 1.150 giường đã được du khách đặt kín chỗ trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Dự báo lượng người và phương tiện đến địa bàn có thể sẽ tăng cao hơn các năm trước, tình hình ANTT, ATGT sẽ có những diễn biến phức tạp, Công an huyện Bá Thước đã chủ động quán triệt, kịp thời triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT. Lực lượng CSGT, công an các xã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT trên các tuyến đường, hạn chế tối đa số vụ tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ. Tăng cường công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn; kiểm tra, phát hiện xử lý đối với người nước ngoài đến địa bàn không khai báo tạm trú theo quy định…

Đồng thời, huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện, xử lý và nhắc nhở các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc tham gia tố giác, đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh - trật tự, an toàn giao thông trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Ngọc Tiến