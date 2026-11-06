Núi Bà Đen hưởng ứng ngày Văn hoá Việt Nam với triển lãm nghệ thuật quy mô và loạt trải nghiệm văn hoá “độc lạ”

Hai triển lãm nghệ thuật, chợ Lá và một loạt các chương trình biểu diễn, các workshop thực hành nghệ thuật được tổ chức liên tiếp trong tháng 11, đưa núi Bà Đen thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất Nam bộ trong kỳ nghỉ Ngày Văn hoá Việt Nam năm nay.

Chuỗi hoạt động quy mô trong tuần văn hoá di sản núi Bà

Chính thức khai mạc vào ngày 20/11/2026, tuần văn hoá di sản tại núi Bà sẽ tổ chức một loạt các triển lãm nghệ thuật, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các workshop như làm gốm, vẽ tranh, viết thư pháp, thực hành điêu khắc gỗ....

Điểm nhấn đầu tiên trong tuần văn hoá di sản núi Bà Đen là triển lãm nghệ thuật có tên gọi “Mạch ngầm di sản Việt”, quy tụ hàng trăm bức tranh và tác phẩm gốm men của nhóm nghệ sĩ/hoạ sĩ UP (Unique Passion - Đam mê độc đáo) thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM. Triển lãm diễn ra từ ngày 20/11-20/12/2026, nhằm hưởng ứng ngày Văn hoá Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức.

Nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại núi Bà Đen.

Với sự tham gia của 7 hoạ sĩ được đào tạo tại Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, triển lãm sẽ mang đến một không gian nghệ thuật ấn tượng với các bức tranh sơn mài, sơn dầu, tranh lụa cho đến tranh Acrylic, và sự kết hợp của nhiều trường phái hội hoạ từ tranh phong cảnh đến tranh trừu tượng. Bên cạnh đó là khoảng 40 tác phẩm gốm men của các nghệ sĩ, mang đến cuộc đối thoại giữa di sản văn hóa dân tộc với đời sống tâm linh và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Tuần văn hoá di sản cũng là lần đầu tiên du khách sẽ được chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm điêu khắc gỗ trong triển lãm “Mộc thiền”, tổ chức tại Giảng đường Diệu Nghĩa, khu vực chùa Bà. Các tác phẩm trong triển lãm mang đậm sắc màu Phật giáo và gắn liền với vùng đất linh sơn núi Bà, được tạo tác bởi chính sư cô Thích Nữ Diệu Mẫn - trụ trì chùa Quan Âm thuộc hệ thống các chùa núi Bà và các Phật tử.

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc gỗ tại chùa Bà với triển lãm “Mộc thiền”.

Đặc biệt, dịp này du khách đến núi Bà Đen sẽ được tham gia chợ Lá – Phiên chợ dùng lá thay tiền độc đáo mang đậm bản sắc của vùng đất Tây Ninh. Tại đây, du khách sẽ trải nghiệm không gian chợ quê đậm sắc màu dân gian, với những không gian tái hiện văn hoá ẩm thực của cả ba miền Bắc, Trung, Nam độc đáo.

Chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức trong tuần văn hoá di sản núi Bà.

Triển lãm nghệ thuật tôn vinh di sản Việt

Là một điểm đến văn hoá tâm linh hàng đầu Nam bộ, núi Bà Đen không chỉ được biết đến với danh xưng “đệ nhất thiên sơn”, mà còn gắn với đời sống tín ngưỡng lâu đời và những lớp trầm tích văn hóa của người Việt. Trong không gian ấy, sự hiện diện của triển lãm nghệ thuật “Mạch ngầm di sản Việt” trở thành một nhịp cầu kết nối giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hoá và đời sống đương đại. Triển lãm không chỉ là không gian để du khách tiếp cận văn hóa, nhìn lại những biểu tượng quen thuộc, mà còn suy ngẫm về cội nguồn và khám phá cách các giá trị truyền thống tiếp tục được diễn giải trong hiện tại.

“Với “Mạch ngầm di sản Việt”, nhóm nghệ sĩ mong muốn góp thêm một tiếng nói vào hành trình gìn giữ và phát huy di sản bằng sáng tạo. Bởi khi nghệ thuật được đặt trong mối liên hệ với văn hóa và không gian tâm linh dân tộc, triển lãm không chỉ là nơi giới thiệu tác phẩm, mà còn có thể trở thành một điểm chạm văn hóa trong hành trình khám phá núi Bà Đen, Tây Ninh” – Hoạ sĩ Vũ Trung Tần chia sẻ.

Các tác phẩm gốm men của hoạ sĩ Vũ Trung Tần sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Các nghệ sĩ tham gia triển lãm không hướng đến một phong cách chung, mà cùng gặp nhau trong ý thức tìm kiếm tiếng nói cá nhân trên nền tảng trải nghiệm văn hóa và đời sống riêng.

Hoạ sĩ Vũ Trung Tần chuyển hóa mô-típ trống đồng Đông Sơn vào ngôn ngữ tạo hình trên gốm, đồng thời thể nghiệm với sơn mài truyền thống, tạo nên cuộc đối thoại giữa ký ức văn hóa và tư duy tạo hình đương đại. Hoạ sĩ Nguyễn Viết Đông hướng đến thiên nhiên qua hình ảnh sen, cúc, từ đó gợi mở những suy tư về mối quan hệ giữa thể xác và tâm hồn. Hoạ sĩ Trần Trọng Đạt tiếp cận phong cảnh như điểm khởi đầu để khám phá những cấu trúc, cảm giác và hình thể vượt ra ngoài sự mô tả trực tiếp. Hoạ sĩ Hà Chúc thể hiện sự giao cảm giữa tâm hồn và thiên nhiên, nơi phong cảnh quê hương lưu giữ những rung động, ký ức và tình cảm gắn bó. Họa sĩ Trương Huyền Mỹ hướng vào những chuyển động của đời sống nội tâm, có cả những tổn thương và khả năng thấu hiểu, hàn gắn.

Tác phẩm của hoạ sĩ Nguyễn Viết Đông được trưng bày tại triển lãm.

Bằng nhiều hình thức sáng tạo và phương thức biểu đạt khác nhau, các nghệ sĩ đã tiếp cận di sản không như một khuôn mẫu lặp lại, mà là nguồn cảm hứng để khám phá bản sắc, ký ức và những vấn đề của con người hôm nay. Di sản không chỉ nằm trong những dấu tích của quá khứ hay những hình thức nghệ thuật đã định hình. Thông qua triển lãm, di sản còn hiện diện trong ký ức cộng đồng, biểu tượng văn hóa, chất liệu truyền thống và cách con người cảm nhận thế giới.

Cùng với các công trình văn hoá tâm linh kỳ vĩ, triển lãm nghê thuật và các trải nghiệm văn hoá độc đáo hứa hẹn đưa núi Bà Đen trở thành điểm đến hot bậc nhất tại Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ Ngày Văn hoá Việt Nam năm nay.

Tùng Dương