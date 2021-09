Khó khăn trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở khu vực miền núi

Mặc dù đã có nền tảng cơ bản khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng khi có chủ trương xây dựng NTM nâng cao, nhiều xã thuộc khu vực miền núi của tỉnh lại loay hoay để hoàn thành những chỉ tiêu trong bộ tiêu chí theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 20-8-2018 của UBND tỉnh.

Trang trại trồng cây ăn quả của hộ gia đình ông Bùi Văn Đồng, thôn Thanh Sơn, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) đạt doanh thu hơn 2 tỷ đồng/năm.

Đạt chuẩn NTM năm 2019, Ngọc Sơn được UBND huyện Ngọc Lặc lựa chọn xây dựng xã NTM nâng cao. Do đó, ngay từ quý 2-2020, xã bắt đầu triển khai xây dựng xã NTM nâng cao. Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Ngọc Sơn đã khẩn trương rà soát 15 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao để nhận diện những khó khăn trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, để chương trình lan tỏa trong Nhân dân, đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao để triển khai đến từng chi bộ thôn. Đồng thời, huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành. Tuy nhiên, việc huy động nguồn xã hội hóa khó khăn do người dân xã Ngọc Sơn chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, thu nhập bình quân đầu người không cao. Để có nguồn lực thực hiện các tiêu chí, xã đang cân đối nguồn thu từ đấu giá đất và vận động xã hội hóa. Đối với nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, xã đã triển khai chương trình “xanh hóa” tường rào và mở rộng hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi, hệ thống cống rãnh thoát nước trong khu dân cư. Theo đó, 11/27 km đường giao thông nông thôn trên toàn xã đã xanh hóa và được xây dựng hệ thống mương tiêu có nắp đậy. Ông Bùi Giang Nam, phó chủ tịch UBND xã, cho biết: Bên cạnh khó khăn trong huy động nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí, như giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thì các tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, vườn hộ, thu nhập và y tế cũng là thử thách đối với xã miền núi có diện tích lớn, dân số đông như Ngọc Sơn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tính đến tháng 8-2021, xã Ngọc Sơn đã đạt 12/15 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao.

Mặc dù đã hoàn thành 40/41 chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, song xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy) vẫn gặp khó khăn để hoàn thành tiêu chí còn lại. Được biết, ngay khi UBND tỉnh có Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 20-8-2018 về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã NTM nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020, UBND xã Cẩm Tú cũng khởi động lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao. Với hơn 362,49 tỷ đồng đã huy động được, xã đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình kết cấu hạ tầng. Đồng thời, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, như: hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp... Từ cuối năm 2020, xã Cẩm Tú hoàn thành 14/15 tiêu chí nâng cao. Còn lại chỉ tiêu 13.1 về hệ thống nước sinh hoạt tập trung và tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch trong tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, địa phương chưa thể hoàn thiện. Mặc dù, UBND xã Cẩm Tú đang phối hợp với Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa lắp đặt hệ thống nước sạch; đồng thời, tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nguồn nước do đơn vị này cung cấp. Tuy nhiên, với kinh phí đóng 2,5 triệu đồng/hộ khi đấu nối nước sạch đang là vấn đề khó khăn đối với một bộ phận người dân địa phương. Do đó, mục tiêu cán đích NTM nâng cao của xã Cẩm Tú vẫn đang ở trạng thái “chờ”.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, tính đến tháng 8-2021, khu vực miền núi đã có 4 xã là Ngọc Phụng (Thường Xuân), Ngọc Liên (Ngọc Lặc), Thành Hưng (Thạch Thành), Hải Long (Như Thanh) đã được công nhận là xã NTM nâng cao. Đồng thời, trong năm 2021 có 4 xã phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng xã NTM nâng cao. Qua khảo sát thực tế cho thấy các địa phương đều nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, các xã ở khu vực miền núi điều kiện tự nhiên không thuận lợi, khó thu hút đầu tư phát triển sản xuất dẫn đến thu nhập bình quân đầu người, đời sống của người dân chưa cao nên khó huy động được nguồn lực xã hội hóa. Cùng với đó, hầu hết các xã đều gặp khó ở tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, cụ thể là tiêu chí 13.1 về hệ thống nước sinh hoạt tập trung và tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Để hoàn thành được mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao ở khu vực miền núi, hiện tại các sở, ngành, đơn vị đang tăng cường thu hút đầu tư, huy động nguồn lực hỗ trợ các địa phương hoàn thiện một số tiêu chí khó. Đồng thời, các xã tham gia xây dựng xã NTM nâng cao đã và đang tăng cường tuyên truyền để phát huy tinh thần tự lực của Nhân dân, sự chung tay hỗ trợ của các doanh nghiệp... góp phần hoàn thành lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao theo đúng kế hoạch.

Bài và ảnh: Lê Hòa