Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 16-3-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương về việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương, vừa qua, Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

Đồng chí Vũ Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương chủ trì hội nghị.

Từ sau Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Chi ủy Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, nắm chắc tình hình hoạt động của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động, công tác. Chi bộ tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ. Đi đôi với đó, Chi bộ tập trung lãnh đạo việc thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, tổng số tố giác, tin báo về tội phạm là 460 tin (cũ 15 tin, mới 432 tin, phục hồi 13 tin) và đã giải quyết 440 tin, đạt 96%, tỷ lệ giải quyết đúng thời hạn 100%, còn 20 tin đang trong thời hạn giải quyết. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương cũng đã ban hành 432 yêu cầu kiểm tra xác minh, 2 yêu cầu phục hồi giải quyết tin báo, yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 2 vụ án, tiến hành 5 cuộc kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương... Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, tổng thụ lý 403 vụ, 857 bị can; trong đó, cũ 43 vụ, 42 bị can; khởi tố mới 353 vụ, 869 bị can...

Viện kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương cũng đã thực hiện có hiệu quả quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố; thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự; kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; kiểm sát thi hành án hình sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự; kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp; thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Đồng chí Trần Văn Việt, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo.

Tại hội nghị, các đảng viên trong chi bộ đã phát biểu thảo luận và thống nhất đề ra nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị công tác hằng năm của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các kế hoạch, chương trình công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, của đơn vị cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Vũ Hà, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương thay mặt Chi ủy Chi bộ, lãnh đạo đơn vị tiếp thu những ý kiến thảo luận tại hội nghị. Đồng thời, đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; quyết tâm xây dựng Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Quảng Xương trong sạch vững mạnh toàn diện.

Xuân Hùng