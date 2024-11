Những lợi thế giúp The Premium chinh phục được cộng đồng cư dân quốc tế

Hàng nghìn chuyên gia quốc tế đã tới Thanh Hóa làm việc tại các doanh nghiệp FDI những năm qua và con số sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Điều này mở ra cơ hội hình thành cộng đồng quốc tế tại những dự án đẳng cấp với tiêu chuẩn sống toàn cầu tại trung tâm xứ Thanh, như The Premium - Vinhomes Star City.

Thanh Hoá trở thành điểm đến của cộng đồng cư dân quốc tế

Thanh Hoá là một trong những địa phương tiên phong trong thu hút và chọn lọc dự án FDI. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã thu hút được 71 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 15 dự án FDI, tăng 91,9% so với cùng kỳ năm trước. FDI vào Thanh Hoá không chỉ đem lại ngân sách, việc làm mà còn đưa đến đội ngũ chuyên gia nước ngoài đông đảo, đưa xứ Thanh trở thành nơi tụ hội của cộng đồng cư dân quốc tế.

Đóng góp thêm vào đó là sự bùng nổ của du lịch xứ Thanh, với việc tổ chức đa dạng các sự kiện văn hóa, thể thao, đưa vào khai thác đa dạng sản phẩm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đẳng cấp... Lượng khách du lịch quốc tế đến Thanh Hóa từ đầu năm đến nay tăng 22,7% so với năm 2023, ước đạt 551 nghìn lượt khách; tổng thu từ khách quốc tế ước đạt trên 285,4 triệu USD, đạt 96,7% kế hoạch năm 2024.

Việc người nước ngoài tới Thanh Hoá ngày một gia tăng đã tạo ra nhu cầu về một điểm an cư đẳng cấp, nơi có chất lượng cuộc sống tương đương với các nước phát triển. Điểm an cư này cần có vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại. Do đó, Vinhomes Star City - khu đô thị hiện đại, đẳng cấp hàng đầu xứ Thanh trở thành lựa chọn lý tưởng cho cư dân quốc tế.

Vị trí thuận lợi, cảnh quan tiện ích đẳng cấp đưa Vinhomes Star City trở thành “thỏi nam châm” thu hút cộng đồng quốc tế đến an cư.

Tiện ích “may đo” cho cư dân quốc tế tại The Premium

Mang tinh thần và phong cách sống của những đô thị hàng đầu thế giới về với miền Trung, Vinhomes Star City được đánh giá là không gian sống hoàn hảo cho cư dân toàn cầu. Trong đó, mảnh ghép mang đậm dấu ấn xứ Phù Tang The Premium tại phân khu cao tầng Princess’s Manor hứa hẹn là bến đỗ của những cư dân yêu thích lối sống chuẩn Nhật.

The Premium gồm hai toà PM3 và PM5 được kiến tạo như một tác phẩm nghệ thuật sống động mang phong cách Nhật tinh tế, sang trọng. Mỗi chi tiết kiến trúc và cảnh quan đều có sự giao hoà khéo léo giữa phong cách thiết kế hiện đại và nghệ thuật bày trí đậm chất xứ sở mặt trời mọc.

Các toà nhà The Premium được thiết kế với ban công nối dài, giúp tối ưu hóa không gian sống và kết nối trực tiếp với thiên nhiên. Điểm nhấn khác biệt trong mỗi căn hộ là công nghệ Smart Home hiện đại, giúp cư dân dễ dàng kiểm soát mọi tiện nghi chỉ bằng một thao tác. Thêm vào đó, sàn SPC thân thiện với môi trường và các trang thiết bị cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu càng làm tăng thêm giá trị sống bền vững và nâng tầm trải nghiệm cho gia chủ.

Cảnh quan đậm chất Nhật và tiện ích nội khu đẳng cấp mang lại cho cư dân The Premium chất sống như nghỉ dưỡng mỗi ngày.

Chưa hết, tại The Premium, cư dân sẽ được tận hưởng bộ sưu tập tiện ích nội khu đẳng cấp, như bể bơi resort, công viên xanh mát, hồ cảnh quan... để mỗi ngày đều như một kỳ nghỉ 5 sao. Tiện ích đặc quyền của cư dân The Premium là khu vườn treo trên không nối giữa 2 tòa tháp. Mảnh ghép này giúp tạo nên một “ốc đảo” nghỉ dưỡng lý tưởng cho cư dân với những khoảnh khắc bình yên, cân bằng thân - tâm - trí, nâng tầm trải nghiệm sống.

Cư dân cũng sẽ được tận hưởng cuộc sống hiện đại, tiện nghi với khu mua sắm và dịch vụ cao cấp ngay dưới chân tòa nhà. Cùng với đó là hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp “họ Vin” với trường học Vinschool, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec... mang lại chất sống “all-in-one” vượt trội.

Không gian sống đậm chất Nhật thu hút cộng đồng cư dân quốc tế đến với The Premium.

Cư dân quốc tế tại The Premium còn được hòa mình vào sự đa dạng văn hóa ở toàn khu đô thị với những phân khu được phát triển dựa trên niềm cảm hứng từ các xứ sở khác nhau. Đây cũng là nơi ước đến của các gia đình Việt mong muốn con cái có một môi trường toàn cầu để phát triển, tạo hành trang hội nhập quốc tế sau này.

Với không gian trong lành, tiện ích đẳng cấp hàng đầu, The Premium chính là lựa chọn lý tưởng cho cộng đồng cư dân quốc tế tại TP Thanh Hoá, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn với tiềm năng sinh lời không giới hạn. Dự án có thể xem như một biểu tượng cho một Thanh Hoá hiện đại, đang phát triển mạnh mẽ và hội nhập trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Lương