Ấm áp những căn nhà nghĩa tình

Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm triển khai, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách dành cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có chính sách hỗ trợ cải thiện về nhà ở. Qua đó tạo điều kiện, động lực để nhiều gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách Phạm Văn Uýnh, thôn Cẩm Hoàng 2, xã Vĩnh Quang, Vĩnh Lộc.

Những ngày cuối tháng 6-2022, các thành viên gia đình thương binh 3/4 Phùng Văn Lệ, thôn Yên Xá, xã Hà Dương (Hà Trung) tất bật dọn dẹp để chuyển vào sinh sống trong căn nhà mới khang trang, sạch đẹp. Căn nhà có diện tích 90m2 với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 400 triệu đồng, trong đó Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” do cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ủng hộ. Số tiền còn lại do gia đình, con cháu đóng góp. Nói về hoàn cảnh gia đình thương binh Phùng Văn Lệ, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yên Dương, cho biết: Ông Lệ có anh trai và em trai là liệt sĩ, bản thân ông thường xuyên đau ốm, liệt toàn thân phải nằm một chỗ. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, ở trong căn nhà cũ nát được cất dựng từ 3 đời trước. Nay có được căn nhà khang trang, kiên cố để ở chính là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để các thành viên trong gia đình ông Lệ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Tháng 2-1961, trước khi lên đường tòng quân, chàng trai trẻ 18 tuổi Lê Văn Giang, xã Thọ Thanh (Thường Xuân) được người yêu tặng cho một chiếc khăn tay với lời hẹn ước của cô thôn nữ Lê Thị Tuất khi nào chiến thắng trở về sẽ làm đám cưới. 14 năm sau, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ông Giang trở về và đám cưới được diễn ra trong sự hân hoan của bạn bè, người thân... Niềm vui, hạnh phúc được nhân lên khi biết tin vợ mang bầu. Tuy nhiên, di chứng chất độc da cam đã cướp đi người con trai đầu lòng của anh chị. Sau đó, 3 người con nữa lần lượt ra đời khỏe mạnh bình thường, nhưng không nhanh nhẹn, hoạt bát như những đứa trẻ cùng trang lứa. Rồi chúng cũng trưởng thành và đều đã lập gia đình riêng.

Về phần ông, sau khi rời chiến trường, về địa phương ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, kinh qua nhiều công việc, từ đội trưởng sản xuất đến chủ nhiệm HTX, bí thư chi bộ, trưởng thôn, ủy viên UBND phụ trách văn phòng UBND xã. Dù ở cương vị nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Suốt cả cuộc đời lăn lộn nơi chiến trường, tham gia công tác xã hội, trở về với đời thường, gia đình ông vẫn sống trong ngôi nhà đã xuống cấp của ông bà, bố mẹ để lại. Vợ thì thường xuyên ốm đau, bản thân sức khỏe ngày càng giảm sút nên cuộc sống gia đình rất khó khăn, chưa có điều kiện xây lại nhà cửa thì vợ mất. Năm 2021, gia đình ông được Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa. Ngoài ra, UBND huyện Thường Xuân và các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội cũng hỗ trợ thêm để ông xây cất căn nhà mới. Ông Lê Văn Giang chia sẻ: Được sống trong căn nhà khang trang, ấm áp chan chứa tình người, tôi vui mừng lắm. Chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh, huyện, các cơ quan, tổ chức đã hỗ trợ, giúp đỡ. Đáp lại, tôi sẽ phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục làm gương cho con cháu học tập, bảo ban con cháu chăm chỉ làm ăn, nâng cao chất lượng cuộc sống để không phụ lòng mọi người.

Cũng thuộc diện khó khăn về nhà ở, năm 2020, gia đình thương binh 4/4 Lê Viết Cầu, thôn Đồng Toàn, xã Hà Long (Hà Trung) được Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng cùng với số tiền gia đình đóng góp thêm 520 triệu đồng để xây ngôi nhà kiên cố. Sau gần 5 tháng thi công (từ 24-4-2020 đến 22-9-2020) ngôi nhà hoàn thành và được sử dụng ngay trong niềm vui mừng, phấn khởi của các thành viên trong gia đình. Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, Sư đoàn 390 còn tặng gia đình thương binh Lê Viết Cầu một số vật dụng sinh hoạt khác; UBND, ủy ban MTTQ cùng các đoàn thể ở thôn, xã cũng tặng những phần quà ý nghĩa... Việc hỗ trợ vật chất và tinh thần chính là nguồn động viên, khích lệ để gia đình ông Cầu khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam đối với người có công với cách mạng.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 350.045 người có công, trong đó có 4.630 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (96 bà mẹ còn sống); gần 500 cán bộ lão thành cách mạng; gần 900 cán bộ tiền khởi nghĩa; gần 56.000 liệt sĩ; gần 44.000 thương binh; hơn 15.000 bệnh binh; hơn 100 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; gần 20.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... Giai đoạn từ 2013 đến 2020, toàn tỉnh đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa" (năm 2021 không vận động đóng quỹ) được gần 122 tỷ đồng để thực hiện tu bổ, sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ khác. Ngoài ra, toàn tỉnh đã vận động được 1.003 sổ tiết kiệm tình nghĩa, với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội dành cho gia đình chính sách, người có công, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống để từ đó nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, trở thành những tấm gương trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa và nuôi dạy con cháu thành đạt.

Bài và ảnh: Mai Phương