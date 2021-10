Dấu ấn đảng viên trẻ trong các phong trào đoàn

Đối với tổ chức đoàn và các phong trào thanh niên thì đội ngũ đảng viên trẻ có vai trò hết sức quan trọng, luôn được tổ chức phân công đảm nhận những vị trí thủ lĩnh, là trung tâm đoàn kết, tập hợp thanh niên, tấm gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các phong trào của đoàn. Với cương vị là Phó Bí thư Thị đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Nghi Sơn, đảng viên trẻ Nguyễn Thế Anh luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, bạn bè, đồng nghiệp và đúc rút các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác của bản thân để đưa ra các giải pháp kịp thời cho các mảng công tác, luôn chủ động xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn theo từng tháng và từng quý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đoàn - hội.

Đảng viên trẻ Nguyễn Thế Anh trao sổ tiết kiệm cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.L

Phát huy tinh thần gương mẫu của đảng viên cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nguyễn Thế Anh cùng Ban Chấp hành Thị đoàn Nghi Sơn đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào, hoạt động hấp dẫn, sôi nổi, thu hút đông đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), các em thiếu nhi tham gia với những việc làm thiết thực. Nổi bật là các hoạt động tình nguyện xung kích vì cộng đồng được tổ chức đa dạng, rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Thời gian qua, Thị đoàn đã tổ chức gần 150 đợt lao động dọn vệ sinh tại khu vực công cộng, đường làng, thôn xóm, trường học; cấp phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền; 9.000 khẩu trang, 5.000 bánh xà phòng, 1.000 lít dung dịch rửa tay, sát khuẩn miễn phí; mô hình điểm rửa tay sát khuẩn được triển khai ở 100% các công sở cơ quan tổ chức đoàn trên địa bàn thị xã. Đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo đã xuất hiện trong các cấp bộ đoàn và ĐVTN, như: thiết kế mũ chống giọt bắn, máy rửa tay sát khuẩn tự động, may khẩu trang phát miễn phí cho Nhân dân; huy động đông đảo ĐVTN ra quân chiến dịch hãy làm sạch biển, hưởng ứng ngày môi trường thế giới... Trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Thanh niên và Chiến dịch hè, các cơ sở đoàn trên toàn thị xã đã tổ chức nhiều đợt thăm hỏi và trao, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Thế Anh cho biết: “Điều mà tôi tâm huyết nhất trong suốt khoảng thời gian làm cán bộ đoàn đó chính là bản thân đã được sống, cống hiến hết khả năng của mình cho hoạt động công tác đoàn, xây dựng được 1 một đội ngũ ĐVTN ưu tú và hơn hết là mang màu áo xanh lan tỏa đến khắp mọi nơi, mang hình ảnh đẹp của đoàn đến với mọi người. Điều đó càng làm cho những chương trình hoạt động của đoàn thêm muôn phần ý nghĩa”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua đảng viên trẻ Nguyễn Thị Hòa với vai trò là Bí thư Đoàn xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn đã luôn thể hiện sự tận tâm, năng động, sáng tạo trong công việc và tiên phong trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Nhờ đó, phong trào đoàn tại xã Quang Trung đã có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã nhà. Nhắc đến Bí thư đoàn xã Nguyễn Thị Hòa, người dân xã Quang Trung nhớ ngay hình ảnh cô cán bộ đoàn năng động, hoạt bát, tính tình vui vẻ, dễ mến. Với vai trò là thủ lĩnh đoàn, Hòa đã cùng ban chấp hành đoàn xã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong xã.

Trong nhiều năm qua, trên cương vị Bí thư đoàn xã, Nguyễn Thị Hòa luôn luôn xác định bản thân mình cần học tập và làm theo Bác ngay từ những việc bình thường và giản dị hằng ngày. Cùng với đoàn viên trong xã, Hòa không ngừng phấn đấu rèn luyện, gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Năm 2020, Hòa đã cùng ban thường vụ đoàn xã ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”; thu gom rác thải, làm sạch hành lang an toàn giao thông, phát quang bụi rậm; vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức và tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Thị đoàn và địa phương tổ chức... Với sự năng động, sáng tạo của nữ bí thư đoàn, phong trào đoàn của xã Quang Trung đã có nhiều bước tiến đáng kể. Năm 2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quang Trung đã vinh dự được Tỉnh đoàn tặng Cờ thi đua. Trong dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cá nhân Nguyễn Thị Hòa được Tỉnh đoàn tuyên dương là một trong 90 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn tỉnh. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực to lớn để Nguyễn Thị Hòa tiếp tục có nhiều nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, công tác, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, mỗi đảng viên trẻ được trưởng thành từ phong trào đoàn luôn nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình. Bản thân họ luôn là tấm gương, là người truyền lửa, truyền sự đam mê nhiệt huyết và tinh thần không ngừng nỗ lực, phấn đấu cho lớp đoàn viên kế cận. Được biết, trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao tính xung kích, tiền phong gương mẫu của đảng viên trẻ trong các phong trào đoàn, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên trẻ, góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác Đảng và xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Anh