Cây lọc nước than hoạt tính - từ ý tưởng đến hiện thực

Xuất sắc lọt vào vòng chung kết và đạt giải tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ nhất năm 2021”, ý tưởng sản xuất cây lọc nước bằng than hoạt tính đã hiện thực hóa được mong muốn đem đến nguồn nước sạch cho bà con Nhân dân...

Cơ sở sản xuất cây lọc nước than hoạt tính Trường Hòa, xã Xuân Thiên (Thọ Xuân) đang hoàn thiện các sản phẩm để cung ứng ra thị trường.

Xuất phát từ thực trạng các nguồn nước giếng khoan trên địa bàn tỉnh thường nhiễm phèn, sắt... và một số độc tố gây nguy hại cho con người. Trong khi đó, một số hệ thống lọc nước theo kiểu truyền thống không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nước, các cây lọc nước công nghiệp trên thị trường lại có giá thành cao, vì vậy, không nhiều người dân có điều kiện để trang bị, nhất là với bà con Nhân dân ở các xã vùng khó khăn, khu vực miền núi. Để cùng người dân khắc phục những tồn tại đó, nhóm tác giả Trương Văn Trường, Mai Xuân Hưng, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân đã xây dựng ý tưởng, nghiên cứu và sáng chế cây lọc nước than hoạt tính không chỉ có giá tiền vừa phải, còn nhằm mục đích đem đến nguồn nước sạch, bảo đảm vệ sinh, an toàn cho bà con Nhân dân.

Theo chia sẻ của anh Mai Xuân Hưng: Ý tưởng triển khai dự án sản xuất cây lọc nước than hoạt tính này không chỉ loại bỏ được cặn bẩn mà còn có thể khử được một số kim loại nặng, các hợp chất hữu cơ, vô cơ có hại cho sức khỏe tồn tại trong nước mà giá thành lại rẻ hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng loại đang bán trên thị trường. Cây lọc nước sử dụng nguyên liệu than gáo dừa, theo phương pháp hoạt hóa ở nhiệt độ cao. Than hoạt tính được dùng trong công nghệ xử lý nước để khử mầu, khử mùi, khử độc... Khi triển khai thực hiện, dự án hứa hẹn sẽ đem lại lợi ích lớn về kinh tế cho doanh nghiệp và đóng góp vào việc tăng trưởng kinh tế địa phương, đồng thời góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao dân trí cho người dân. Tại vòng chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ nhất năm 2021”, ý tưởng này đã được ban giám khảo cuộc thi khen ngợi và đánh giá cao bởi tính thực tiễn, khả thi. Với sự sáng tạo, nhiệt huyết cùng sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, ban giám khảo tin rằng dự án sẽ thành công và mang đến những tín hiệu vui cho thị trường cung cấp thiết bị lọc nước trong tỉnh, đồng thời giúp bà con có thêm điều kiện được sử dụng nguồn nước sạch, bảo đảm an toàn.

Hiện thực hóa ý tưởng, nhóm tác giả Mai Xuân Hưng, Trương Văn Trường đã xây dựng cơ sở sản xuất cây lọc nước than hoạt tính Trường Hòa, địa chỉ thôn Đại Đồng, xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân. Cơ sở sản xuất sau khi đi vào hoạt động thử nghiệm hiện đã tiếp cận được thị trường và có số lượng đơn hàng trong và ngoài tỉnh ngày một tăng. Theo chia sẻ của anh Mai Xuân Hưng, có những ngày, cơ sở sản xuất của các anh nhận được đơn hàng từ 30 - 40 cây lọc nước, bình quân mỗi tháng cơ sở, của các anh cung cấp ra thị trường khoảng 150 cây lọc, doanh thu đạt 311.000.000 đồng, lợi nhuận thu về khoảng 35.000.000 đồng/tháng. Từ những hiệu quả kinh tế bước đầu, hiện cơ sở sản xuất cây lọc nước than hoạt tính Trường Hòa đã và đang tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, thị trường và đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm nâng cao uy tín, chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm trên thị trường. Ngoài ra, để tiếp tục mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm, cơ sở sản xuất cây lọc nước than hoạt tính Trường Hòa cũng đã triển khai hiệu quả mô hình phát triển kinh doanh truyền thống kết hợp quảng cáo online. Sử dụng kênh youtube, facebook và zalo để quảng cáo sản phẩm sau đó nhận đơn đặt hàng và gửi hàng qua các phương tiện vận tải. Qua đó, đã góp phần tăng số lượng các đơn đặt hàng qua từng tháng, từng quý...

Cùng với những giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh tế mang lại, đánh giá tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên lần thứ nhất năm 2021”, ban giám khảo cũng dành điểm cộng và đánh giá cao nội dung bảo vệ môi trường trong đề án và ý thức bảo vệ môi trường của nhóm tác giả. Việc sản xuất cây lọc nước từ than hoạt tính cũng là giải pháp hữu ích để xử lý các phế phẩm từ các cơ sở chế biến, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi người dân, doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Lưu Kiệt