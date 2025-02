Nhật Bản lên kế hoạch đưa 10 vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo

Nhà điều hành vệ tinh Nhật Bản Sky Perfect JSAT Holdings có kế hoạch đưa 10 vệ tinh quan sát Trái Đất lên quỹ đạo tầm thấp vào năm 2027, khai thác nhu cầu gia tăng liên quan đến an ninh và thiên tai.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, vệ tinh đầu tiên dự kiến sẽ được phóng vào cuối năm 2026 đến đầu năm 2027.

Các vệ tinh sẽ bay quanh quỹ đạo ở độ cao khoảng 150 km đến 2.000 km, quay quanh Trái Đất khoảng 90 phút một lần. Sky Perfect JSAT sẽ kết hợp đường đi của các vệ tinh để bao phủ toàn bộ bề mặt Trái Đất.

Các vệ tinh sẽ có thể chụp ảnh các địa điểm cụ thể vài lần một giờ, với độ phân giải đủ cao để xác định các vật thể trong phạm vi 30 cm và thậm chí phân biệt các mẫu xe khác nhau.

Dự kiến, Sky Perfect JSAT sẽ chi khoảng 40 tỷ yen (260 triệu USD) cho dự án, bao gồm cả các trạm mặt đất. Công ty đã thành lập trụ sở kinh doanh về an ninh không gian vào tháng 1 vừa qua.

Kế hoạch ban đầu của công ty là tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu liên quan đến an ninh từ các khách hàng như Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Hoạt động kinh doanh sẽ mở rộng sang các ứng dụng dân sự như hình ảnh cơ sở hạ tầng và đo lường mức độ thiệt hại do thiên tai. Công ty đặt mục tiêu đạt khoảng 20 tỷ yen doanh số liên quan trong năm tài chính 2030.

Sky Perfect JSAT trước đây đã phóng 17 vệ tinh vào quỹ đạo và có thành tích hơn 3 thập kỷ trong việc kiểm soát và vận hành vệ tinh, bao gồm cả các trạm mặt đất.

Trước đó, công ty đã mua ảnh vệ tinh từ công ty hình ảnh Trái Đất Planet Labs có trụ sở tại Mỹ để phân tích và bán cho khách hàng của mình.

Hoạt động kinh doanh vũ trụ của Sky Perfect JSAT đã đạt doanh thu 64,7 tỷ yen trong năm tài chính 2023, trong đó hình ảnh vệ tinh chỉ chiếm khoảng 4 tỷ yen.

Bằng cách vận hành mạng lưới vệ tinh riêng của mình - với các vệ tinh mua từ Planet Labs - công ty có nhiều quyền tự do hơn trong việc lựa chọn nơi chụp ảnh. Điều này cũng mang lại lợi thế an ninh cho Nhật Bản so với việc mua hình ảnh từ một công ty nước ngoài.

Rủi ro địa chính trị và thảm họa quy mô lớn gia tăng đã thúc đẩy nhu cầu về hình ảnh vệ tinh. IMARC Group dự đoán thị trường quan sát Trái Đất toàn cầu sẽ tăng trưởng từ 3,7 tỷ USD vào năm 2024 lên 5,8 tỷ USD vào năm 2033./.

Theo TTXVN