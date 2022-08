Trưởng Công an xã Lương Sơn hết mình vì cuộc sống bình yên của Nhân dân

Công tác tại xã miền núi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng Thiếu tá Nguyễn Công Huỳnh, 36 tuổi, Trưởng Công an xã Lương Sơn (Thường Xuân) cùng các đồng đội đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sinh ra và lớn lên ở xã Thiệu Vận (Thiệu Hóa), năm 2006 anh Huỳnh tốt nghiệp trung cấp cảnh sát, thuộc Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân I và được điều động công tác tại Đội quản lý hành chính, giao thông trật tự, Công an huyện Thường Xuân. Năm 2009, anh Huỳnh tiếp tục học liên thông đại học tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn, tháng 11-2019 anh Huỳnh được phân công về làm Trưởng Công an xã Lương Sơn. Đây là xã phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nạn cờ bạc, trộm cắp vẫn thường xuyên xảy ra, gây bức xúc trong Nhân dân. Khi mới về nhận công tác tại xã, anh Huỳnh đã cùng đồng đội tập trung điều tra cơ bản, nắm bắt những bức xúc trong quần chúng Nhân dân. Bản thân anh thường xuyên xuống các khu dân cư, đến từng nhà dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Bên cạnh đó, anh Huỳnh cùng lực lượng công an xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tham mưu cho UBND xã khôi phục lại hệ thống loa truyền thanh không dây từ xã đến các thôn, mua sắm hệ thống thu âm với tổng kinh phí 120 triệu đồng để phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật. Đề xuất với UBND xã mở “Mục điểm an ninh xã Lương Sơn” phát 2 buổi/ngày. Bản thân anh là người trực tiếp lựa chọn, biên tập nội dung tuyên truyền về ANTT trên địa bàn xã. Thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để từ đó cung cấp cho lực lượng công an nhiều thông tin có giá trị, giúp đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn xã. Ngoài ra, anh Huỳnh còn có sáng kiến lập và đưa vào hoạt động trang fanpage Công an xã Lương Sơn để tuyên truyền và tiếp nhận thông tin, phản ánh của Nhân dân. Đến nay, trang fanpage đã có gần 2.000 người theo dõi; nhiều nội dung tin, bài được trực tiếp thu âm, dựng video, ảnh để tuyên truyền, cảnh báo. Ngoài ra, anh còn tham mưu cho UBND xã ra mắt mô hình “Tiếng kẻng an ninh - thôn bản bình yên” đến 7/7 thôn, kết hợp thông báo an ninh trên hệ thống loa truyền thanh từ xã đến các thôn. Từ khi triển khai mô hình đến nay, cứ 22h hằng ngày khi nghe tiếng kẻng an ninh, kết hợp thông báo trên loa truyền thanh, thì mọi người dân đã có thói quen tự kiểm tra lại nhà cửa, chuồng trại và tài sản của gia đình; kêu gọi con em, người dân về nhà nghỉ ngơi, hạn chế đi ra đường nếu thật sự không cần thiết; lắp đặt các biển báo trộm cắp dọc các tuyến đường, các khu trung tâm của xã... Đến nay, tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã Lương Sơn có nhiều chuyển biến rõ nét, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kiềm chế, giảm qua từng năm. Nếu như năm 2020 lực lượng công an xã phát hiện, xử lý 16 vụ, với 41 đối tượng vi phạm, thì đến năm 2021 giảm còn 9 vụ, với 29 đối tượng. 6 tháng đầu năm 2022 chỉ còn 4 vụ, với 5 đối tượng.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục Thiếu tá Nguyễn Công Huỳnh được tặng nhiều giấy khen của các cấp, các ngành. Đặc biệt năm 2009, anh là gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác khu vực Bắc Trung bộ. Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày lực lượng cảnh sát Nhân dân, anh vinh dự được mời giao lưu điển hình tiên tiến trong lực lượng cảnh sát Nhân dân Công an Thanh Hóa do Công an tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức tháng 7-2022.

Bài và ảnh: Thiện Nhân