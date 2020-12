Thanh niên trẻ làm giàu từ mô hình trồng ớt an toàn

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Lê Văn Thôi, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân thấy tự ti, mặc cảm. Đặc biệt, càng không làm Thôi từ bỏ những ước mơ và quyết tâm để xóa nghèo, vươn lên làm giàu. Với mong muốn làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương, anh Lê Văn Thôi đã thực hiện thành công mô hình trồng cây ớt an toàn xuất khẩu. Hiện thu nhập bình quân của gia đình anh đạt trên 1 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho 30 lao động với mức lương trung bình từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Mô hình trồng ớt an toàn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập cho gia đình anh Lê Văn Thôi, xã Xuân Sinh (Thọ Xuân).

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Thôi chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp đại học, trải qua nhiều nghề nhưng vẫn không đủ tiền trang trải cuộc sống, mình quyết định về quê lập nghiệp và phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi nhận thấy thị trường trong và ngoài nước đang có nhiều doanh nghiệp cần nhập quả ớt cay về làm nguyên liệu chế biến tương và sản xuất dược liệu, nên đã vay vốn ngân hàng và bạn bè, người thân để thực hiện mô hình trồng cây ớt an toàn xuất khẩu. Tôi đã nhập các giống ớt có chất lượng tốt và sử dụng 2 ha đất của gia đình để xây dựng mô hình. Để cây trồng có chất lượng tốt, tôi đầu tư hệ thống tưới tiêu, chọn thời điểm thích hợp để gieo giống, chăm sóc cây. Do ớt là cây có khả năng chống chịu thời tiết tốt nên tôi trồng tập trung, tỉa cành trên từng thửa ruộng, bón phân định kỳ. Sau 3 tháng, mô hình trồng ớt an toàn đã đơm hoa kết trái, thu hoạch được 1 tấn ớt. Năm 2013, nhận thấy thị trường tiêu thụ ớt an toàn trên thế giới ngày một tăng cao, tôi đã liên kết với nhiều doanh nghiệp để xuất khẩu ớt. Ngoài trồng ớt trên diện tích đất của gia đình, tôi mở rộng trồng ớt, bao tiêu sản phẩm và đầu ra cho người trồng ớt quanh vùng, giúp các hộ dân có thu nhập ổn định từ loại cây trồng này.

Nhờ kiên trì chịu khó, mô hình sản xuất ớt an toàn xuất khẩu của anh Thôi đã và đang đem lại cho gia đình anh thu nhập ổn định. Hiện mô hình trồng ớt an toàn của gia đình anh đã mở rộng lên 5 ha. Ngoài ra, anh cũng trồng thêm các loài cây ăn quả, chăn nuôi để tăng thêm thu nhập; đồng thời thành lập Công ty TNHH Nông sản Hoài An chuyên buôn bán sản phẩm ớt an toàn và phân phối thức ăn chăn nuôi. Sản phẩm ớt của anh Thôi luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, bán rộng rãi ở thị trường trong nước.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Lê Văn Thôi còn năng động trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi ở địa phương. Anh luôn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các thanh niên trong xã chuyển giao khoa học, kỹ thuật để cùng phát triển kinh tế. Tích cực tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; tặng quà các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong hai đợt giãn cách xã hội vì dịch COVID-19 vừa qua, anh Lê Văn Thôi đã tình nguyện tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh, tham gia các hoạt động cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

Với những thành tích đạt được, anh Lê Văn Thôi đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Thanh Hóa về thanh niên làm kinh tế giỏi; được UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen về sản xuất, kinh doanh giỏi...

Bài và ảnh: Lưu Kiệt