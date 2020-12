Ông Nguyễn Xuân Việt – người gắn với các mô hình hay

Sau hơn 35 năm chiến đấu, công tác và phục vụ trong quân đội, trở về quê hương ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Nam Ngạn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ đưa phong trào hội ngày càng phát triển, tô đẹp thêm hình ảnh người lính giữa thời bình.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hội CCB phường Nam Ngạn, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của TP Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020.

Năm 1969, Nguyễn Xuân Việt trở thành tân sinh viên Trường Đại học Thủy sản. Thời gian này, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn căng thẳng, nhu cầu chi viện cho các mặt trận phía Nam trở nên cấp bách. Cùng với hàng nghìn sinh viên các trường đại học ở thủ đô Hà Nội, Nguyễn Xuân Việt đã xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ và trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường B5 - mặt trận Trị Thiên Huế. Sau khi giải phóng Quảng Trị và ký kết Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Nguyễn Xuân Việt theo học tại Trường Sĩ quan Lục quân I. Từ đây, Nguyễn Xuân Việt gắn bó, công tác, phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam cho đến khi về nghỉ hưu vào năm 2006. Trong những năm tháng chiến đấu, công tác, phục vụ trong quân đội, ông đã được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huy chương Quân kỳ quyết thắng.

Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tại quê hương ông Việt luôn tích cực, hăng hái tham gia công tác xã hội, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Gương mẫu, trách nhiệm với công việc chung của khu phố nên ông được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng bầu làm tổ trưởng tổ dân phố, rồi bí thư chi bộ tổ dân phố Nguyễn Mộng Tuân 3. Tháng 3-2012, tại Đại hội Hội CCB phường Nam Ngạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012–2017, ông Việt đã được đồng đội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội CCB phường.

Xác định xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh vừa là mục tiêu, vừa là nội dung quan trọng của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, ông Việt đã cùng với Ban Chấp hành Hội CCB phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tập hợp hội viên. Trong 5 năm qua, Hội CCB phường đã kết nạp được 125 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 648 CCB. Đi liền với phát triển hội viên, Ban Chấp hành Hội CCB phường còn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội, gắn với xây dựng “chi hội kiểu mẫu”. Từ những chuyển biến về chất và lượng trong hoạt động của các chi hội mà nhiều mô hình của Hội CCB phường đã trở thành điển hình của Hội CCB TP Thanh Hóa. Năm 2013, Hội CCB phường triển khai xây dựng mô hình “5+1”, nghĩa là mỗi chi hội phân công 5 CCB giúp đỡ 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau thành công của mô hình “5+1”, Hội CCB phường tiếp tục triển khai mô hình “Tiếng kẻng an ninh vây bắt kẻ gian” theo tinh thần Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa về “Phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trộm cắp”. Với 33 tổ CCB tự quản về an ninh trật tự được thành lập, các CCB phường Nam Ngạn không chỉ trực tiếp tuần tra giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, mà còn trực tiếp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, nhất là đối tượng trộm cắp tài sản và tệ nạn xã hội. Song, thành công và gây “tiếng vang” hơn cả phải kể đến mô hình “CCB tham gia cảm hóa, giúp đỡ người được phục hồi quyền công dân”. Thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân” của UBND TP Thanh Hóa, năm 2017, Hội CCB phường Nam Ngạn bắt tay xây dựng mô hình để làm điểm. Bằng cách làm sáng tạo, phù hợp, hơn 3 năm qua, CCB Nguyễn Xuân Việt và các đồng đội đã cảm hóa, giúp đỡ 64 người được phục hồi quyền công dân tái hòa nhập cộng đồng. Không dừng lại ở đó, Hội CCB phường còn đấu mối, liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn để giúp 16 người có việc làm ổn định, với thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng.

Những đóng góp của CCB Nguyễn Xuân Việt đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp hội CCB ghi nhận, đánh giá cao. Mới đây, ông được UBND TP Thanh Hóa vinh danh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2015–2020.

Bài và ảnh: Hòa Bình