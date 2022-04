Nữ cán bộ dinh dưỡng tận tâm với nghề

Đó là chị Hoàng Thị Hương, Phó trưởng Khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội). Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, sáng tạo và tình thương yêu đối với bệnh nhân, xem bệnh nhân như người thân của mình, chị Hương cùng tập thể khoa xây dựng thực đơn các bữa ăn phù hợp, đa dạng món ăn, đầy đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó, giúp người bệnh có cơ thể khỏe mạnh, nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh tật.

Nhớ lại những ngày đầu mới vào Khoa Dinh dưỡng với biết bao bỡ ngỡ, bởi trong môi trường làm việc cái gì cũng mới lạ, trang thiết bị, cơ sở vật chất của khoa nói riêng, trung tâm nói chung thiếu thốn rất nhiều. Song, với tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc, chị cùng tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong khoa đồng lòng cùng nhau khắc phục, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn một cách tốt nhất. Bản thân chị luôn trăn trở, suy nghĩ, nghiên cứu các văn bản có liên quan đến lĩnh vực của khoa. Đồng thời trao đổi, học tập thêm từ các đồng nghiệp, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để vận dụng vào thực tiễn.

Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, sáng tạo trong công việc, tình thương yêu đối với bệnh nhân, “xem bệnh nhân như người thân tận tình phục vụ” chị cùng tập thể khoa xây dựng thực đơn bữa ăn phù hợp, đa dạng món ăn, đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Khu nhà ăn, nhà bếp luôn được bố trí, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, thông thoáng; dụng cụ chế biến được phân loại rõ ràng. Khu vực sơ chế, chế biến, nấu, phân chia được bố trí hợp lý, riêng biệt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với phương châm “ăn chín uống sôi”, “sức khỏe bệnh nhân là trên hết”. Kết quả ấy được minh chứng, ghi nhận qua các lần kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm tra chế độ ăn của ban thanh tra Nhân dân và kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm của đoàn kiểm tra liên ngành. Cho đến thời điểm hiện tại chưa từng xảy ra vấn đề ngộ độc thực phẩm do ăn uống gây ra, mặc dù số lượng bệnh nhân ăn tại bếp ăn khá đông, luôn dao động từ 450 đến 500 bệnh nhân. Sức khỏe của bệnh nhân luôn ổn định và nâng cao, không có người suy nhược về cơ thể.

Từ những cố gắng, nỗ lực của bản thân và sự quan tâm giúp đỡ của ban lãnh đạo đơn vị, các đồng nghiệp, năm 2017 chị được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa dinh dưỡng. Đến tháng 3-2020 được bầu làm bí thư chi bộ và từ tháng 6-2021 đến nay được giao quyền trưởng khoa. Thấm nhuần tư tưởng của Bác “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, suốt quá trình công tác, chị Hương luôn nhận thức để nêu gương, trước hết mình phải làm mọi công việc từ nhỏ đến lớn. Nói phải đi đôi với làm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Không ngừng rèn luyện, học tập kinh nghiệm thực tế, nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn, lý luận chính trị, tận tâm, tận tụy với công việc. Luôn đặt hiệu quả công việc cùng với sự phát triển của đơn vị là trọng tâm hàng đầu.

Chị Hương cho biết: “Từ nhận thức đó, tôi đã tham gia cùng với chi bộ khoa dinh dưỡng xây dựng chương trình, kế hoạch, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy định của cơ quan thông qua các buổi giao ban, hội nghị của khoa. Từ đó, tư tưởng, trách nhiệm, phong cách, tác phong của cán bộ và người lao động trong khoa được giữ vững và nâng cao, đặc biệt là đảng viên và lãnh đạo luôn tích cực nêu cao tính chủ động, sáng tạo luôn là tấm gương để quần chúng noi theo. Vì vậy đã tập hợp được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn khoa”.

Minh chứng cho những việc làm của cá nhân chị là những tấm bằng khen, giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng cho chị. Đối với tập thể, nhiều năm liền khoa dinh dưỡng được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tặng giấy khen. “Những phần thưởng cao quý là niềm khích lệ lớn lao để bản thân tích cực phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, ngày càng phấn đấu hơn nữa, xứng đáng với nhiệm vụ được giao và sự tin cậy của ban lãnh đạo cùng đồng nghiệp dành cho”, chị Hương chia sẻ.

Bài và ảnh: Mai Phương