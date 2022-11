Nữ bác sĩ đam mê nghiên cứu khoa học

Giản dị trong cuộc sống đời thường, gần gũi, ân cần với đồng nghiệp, luôn đam mê, sáng tạo nghiên cứu khoa học... Đó là thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng Khoa nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Thanh Hóa.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó trưởng Khoa nội tiêu hóa thăm khám cho bệnh nhân.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Thái Bình năm 2007, chị Hương về công tác tại Khoa thăm dò chức năng, BVĐK tỉnh Thanh Hóa. Nhiệt huyết, đam mê với nghề, bác sĩ Hương không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn khám, chữa bệnh, chị tiếp tục theo học thạc sĩ chuyên ngành nội tiêu hóa tại Học viện Quân y. Năm 2018, bác sĩ Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Khoa nội tiêu hóa.

Trải qua các vị trí công tác, bác sĩ Hương luôn tìm tòi, nghiên cứu khoa học, từng bước làm chủ một số kỹ thuật y học mới, chuyên sâu, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Hiện nay xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày, tá tràng là bệnh cấp cứu nội khoa và ngoại khoa, chiếm tỷ lệ khoảng 50% trong tất cả các nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa, với tỷ lệ tử vong từ 6 - 13%. Nội soi điều trị bệnh lý xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày, tá tràng ngày càng phát triển với nhiều phương pháp như tiêm cầm máu, đốt điện cầm máu, kẹp cầm máu bằng Hemoclip. Mặc dù có nhiều phương pháp nội soi điều trị cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa do loét dạ dày, tá tràng, song phương pháp kẹp cầm máu bằng Hemoclip được xem là phương pháp cầm máu an toàn và hiệu quả nhất. Bác sĩ Hương đã mạnh dạn xây dựng đề tài khoa học “Kết quả kẹp cầm máu bằng Hemoclip điều trị xuất huyết tiêu hóa cao do loét dạ dày - tá tràng”. Nguyên lý của kẹp cầm máu bằng Hemoclip là kẹp trực tiếp vào mạch máu làm ngưng chảy máu hoặc chèn ép vào hai bên mép của tổn thương. Đến nay, kỹ thuật này được áp dụng tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa, bước đầu mang lại những thành công nhất định. Hiệu quả cầm máu ban đầu của kẹp cầm máu bằng Hemoclip trong xuất huyết đường tiêu hóa rất cao (đạt 93%) và tỷ lệ xuất huyết tái phát rất thấp 7%...

Chia sẻ về kết quả này, bác sĩ Hương cho biết: Khi bắt đầu triển khai tôi gặp nhiều trở ngại do đây là kỹ thuật mới, đòi hỏi người thực hiện ngoài trình độ chuyên môn còn phải thao tác khéo léo để đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi tranh thủ thời gian tìm các tài liệu y khoa liên quan, thường xuyên tham khảo ý kiến của các bác sĩ đầu ngành. Việc nghiên cứu ứng dụng thành công kỹ thuật kẹp cầm máu bằng Hemoclip điều trị xuất huyết tiêu hóa cao do loét dạ dày, tá tràng được thực hiện tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa từ tháng 1-2020. Đến nay, đã có khoảng 150 bệnh nhân đã được điều trị bằng phương pháp này (mỗi bệnh nhân giảm chi phí điều trị 5 triệu đồng), lợi ích đề tài mang lại đã làm lợi với số tiền ước tính là 750 triệu đồng.

Ngoài Đề tài “Kết quả kẹp cầm máu bằng Hemoclip điều trị xuất huyết tiêu hóa cao do loét dạ dày, tá tràng” mang lại hiệu quả cao, bác sĩ Hương còn nghiên cứu thành công nhiều đề tài ứng dụng kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Cụ thể là các đề tài: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình ảnh siêu âm, chỉ số khối cơ thể ở bệnh nhân sỏi túi mật tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Quân Y 103; Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, hình thái Polyp của bệnh nhân có Polyp ống tiêu hóa tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa; Nghiên cứu đặc điểm nội soi, mô bệnh học của bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa...

Bác sĩ CKII Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BVĐK tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bác sĩ Thanh Hương là người tận tụy, chịu khó, sáng tạo trong công việc, nhiều năm liên tục được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Y tế, Công đoàn ngành y tế Thanh Hóa, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Bác sĩ Hương luôn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp, tin yêu của bệnh nhân.

Bài và ảnh: Thanh Huê