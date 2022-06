Khen thưởng, biểu dương hội viên phụ nữ nhặt được tiền trả người đánh mất

Hội LHPN phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) vừa khen thưởng đột xuất chị Lê Thị Loan, hội viên chi hội 2 có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Chị Lê Thị Loan tại hội nghị biểu dương.

Theo đó, tối 28-5-2022 trong lúc đang làm công việc thu gom rác, chị Loan nhặt được tập tiền rơi ngay chỗ chị đang thu dọn với tổng số 25 triệu đồng. Không do dự, chị Loan đã trực tiếp đến Công an phường Ngọc Trạo trình báo sự việc và nhờ cơ quan chức năng thông báo trả lại cho người bị mất. Công an phường Ngọc trạo đã trích xuất Camera và tìm được người làm rơi và đã bàn giao toàn bộ số tiền chị Loan nhặt được cho chủ nhân trong niềm vui mừng của hai bên.

Chị Lê Thị Loan sinh năm 1982, là công nhân Công ty CP Môi trường và Đô thị Bỉm Sơn. Chị có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thuộc hộ nghèo, bố mẹ chồng già yếu, chồng bệnh tật không còn sức lao động, con nhỏ, chị là lao động chính trong gia đình.

Ban Chấp hành Hội LHPN phường Ngọc Trạo trao Chứng nhận “Người tốt việc tốt” cho hội viên Lê Thị Loan.

Nhận được thông tin, Ban Chấp hành Hội LHPN phường Ngọc Trạo đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt việc tốt” và trao Chứng nhận “Người tốt việc tốt” cho hội viên Lê Thị Loan.

Lê Hà