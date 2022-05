Gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước

Năm 2017, thôn 4, xã Quảng Phú (nay là tổ dân phố 4, phường Quảng Phú) được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Có được thành tích đó, bên cạnh sự chung sức, đồng lòng từ Nhân dân, còn phải kể đến những đóng góp của ông Nguyễn Trọng Nga, tổ trưởng tổ dân phố - một tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, cũng như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố.

Ông Nguyễn Trọng Nga, tổ trưởng tổ dân phố 4, phường Quảng Phú - tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, cũng như học và làm theo Bác của TP Thanh Hóa.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chàng thanh niên Nguyễn Trọng Nga luôn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Với lòng nhiệt huyết và luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, nhất là các hoạt động của đoàn, năm 1990, Nguyễn Trọng Nga được đoàn viên, thanh niên xã Quảng Phú tín nhiệm bầu giữ chức phó bí thư đoàn xã. Từ năm 1997 đến 2015, ông Nga chuyển sang làm công an viên, rồi sau đó đảm nhận chức bí thư chi bộ thôn 4 và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quảng Phú. Dù ở cương vị công tác nào, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tích cực, hăng hái tham gia các phong trào thi đua do địa phương phát động. Đây cũng là lý do mà ông Nguyễn Trọng Nga được các đảng viên tín nhiệm bầu giữ chức phó bí thư chi bộ, Nhân dân tin tưởng bầu giữ chức trưởng thôn 4, vào tháng 5-2015.

Trên cương vị phó bí thư chi bộ, trưởng thôn 4, ông không chỉ nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu mà còn cùng với ban công tác mặt trận thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Cuối năm 2015, thôn 4 bước vào giai đoạn nước rút trong xây dựng nông thôn mới. Thời điểm này, gần 2 km đường giao thông của thôn nhỏ hẹp, không có rãnh thoát nước, người dân đi lại khó khăn. Đồng thời, nhà văn hóa xuống cấp, chưa có khuôn viên, sân chơi thể thao”. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, cũng như phát huy tinh thần trách nhiệm, ông Nga đã cùng với các đồng chí trong chi ủy bàn bạc, thống nhất chủ trương huy động sức dân đóng góp tiền, hiến đất để mở rộng và đổ bê tông toàn bộ hệ thống đường giao thông, sửa chữa, làm sân nhà văn hóa. Cùng với triển khai chủ trương đến Nhân dân được biết, được bàn, được quyết định, ông còn phối hợp với các đồng chí chi hội trưởng các đoàn thể chính trị, tuyên truyền, giải thích cho mọi người dân hiểu rõ ý nghĩa to lớn khi cơ sở hạ tầng của thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ. Được tuyên truyền, vận động, từ 2015 đến 2017, Nhân dân trong thôn đã đồng thuận tự nguyện đóng góp từ 100 đến 150 nghìn đồng/khẩu/năm và hơn 1.000m2 đất ở để mở rộng, đổ bê tông toàn bộ các tuyến đường giao thông nội thôn, với chiều dài 2 km; đóng góp hơn 200 triệu đồng để nâng cấp, xây dựng chơi thể thao, khuôn viên nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân sinh hoạt. Đến đầu năm 2017, thôn 4 đã “cán đích” NTM. Cũng trong năm đó, dưới sự lãnh đạo của chi bộ thôn mà tiên phong là ông Nguyễn Trọng Nga, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn 4 tiếp tục bắt tay vào xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thành quả, cuối năm 2017, thôn 4 đã được công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Với mục tiêu sớm đưa Quảng Phú trở thành phường kiểu mẫu, đảng ủy, chính quyền địa phương đã và đang tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng theo chuẩn đô thị. Bám sát chủ trương của đảng ủy, chính quyền phường, chị bộ, ban liên cán tổ dân phố 4, mà đứng đầu là ông Nguyễn Trọng Nga tiếp tục vận động Nhân dân, các mạnh thường quân đóng góp kinh phí, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, ngõ phố xuống cấp; trồng hoa, cây xanh bóng mát và chỉnh trang khu dân cư. Theo đó, năm 2021, ông Nga đã kêu gọi được hơn 100 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân để đầu tư mở tuyến đường từ nhà văn hóa phố nối với Đại lộ Nam Sông Mã. Không chỉ “giữ lửa” trong việc khơi dậy sức dân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, kiên cố theo chuẩn đô thị, ông Nga còn cùng với tập thể chi bộ, ban liên cán tổ dân phố lãnh đạo, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là việc đưa các loại cây rau màu vào canh tác. Hiện nay, sản phẩm rau màu của tổ dân phố 4 đang cung cấp cho các chợ đầu mối, nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn. Bên cạnh đó, ông Nga thường xuyên đấu mối với cấp ủy, chính quyền phường để hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong phố. Hiện nay, tổ dân phố 4 có khoảng 180 lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, đời sống của người dân tổ dân phố 4 đã được nâng lên, với thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm.

Những việc làm và đóng góp của ông Nguyễn Trọng Nga trong xây dựng quê hương và các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở đã được cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Quảng Phú đánh giá cao. Tháng 6-2020, ông Nga vinh dự là 1 trong 142 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố, giai đoạn 2015-2020 được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Bài và ảnh: Trần Thanh