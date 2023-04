Động lực để cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục cống hiến, vì Nhân dân phục vụ

Những lá thư cảm ơn của người dân đã làm ấm lòng và tiếp thêm sức mạnh, ý chí cùng tinh thần “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa. Để từ đó góp phần lan tỏa, nhân lên những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn sâu sắc của toàn lực lượng trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an xã Thọ Xương cùng cô giáo Lê Thị Minh hoàn tất thủ tục, trao trả lại tài sản cho người làm mất.

Vừa qua, Công an xã Thọ Xương (Thọ Xuân) nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Hà, thôn Liên Cơ 1, xã Nguyệt Ấn (Ngọc Lặc) bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các chiến sĩ công an và cô giáo Lê Thị Minh, giáo viên Trường Mầm non Thọ Xương sau khi nhận lại tài sản bị đánh rơi... Trước đó, ngày 8-3, cô giáo Lê Thị Minh đã đến trụ sở Công an xã Thọ Xương giao nộp đồ vật tài sản là một sợi dây kim loại màu vàng dài 18 cm, rộng khoảng 1 cm mà chị đã nhặt được. Theo trình báo của cô Minh, tối 7-3, trong khi đi dự liên hoan cùng gia đình tại một nhà hàng ở xã Thọ Xương, chị có nhặt được sợi dây nói trên. Sau khi tiếp nhận số tài sản do chị Minh giao nộp, Công an xã Thọ Xương đã nhanh chóng tiến hành xác minh, qua đó đã xác định sợi dây trên là của bà Nguyễn Thị Hà đánh rơi. Nhận được thông báo từ cơ quan công an, bà Hà đã đến nhận lại đồ bị mất. Theo trình bày của bà Hà thì đây là sợi dây chuyền vàng đeo tay, trị giá hơn 50 triệu đồng. Sau khi xác định đúng chủ nhân, Công an xã Thọ Xương đã cùng cô giáo Lê Thị Minh hoàn tất thủ tục, trao trả lại tài sản cho người mất. Cảm kích khi nhận lại tài sản bị mất, bà Hà đã viết thư cảm ơn hành động đẹp của Công an xã Thọ Xương và cá nhân cô giáo Lê Thị Minh.

Còn nhớ, năm 2022, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh đã giải cứu thành công cô gái đang có ý định nhảy lầu tự tử tại tầng 21 chung cư Ruby Towe, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa). Để cảm ơn những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các lực lượng tham gia giải cứu vợ mình, anh Trịnh Văn Mạnh là chồng nạn nhân đã viết thư cảm ơn. Trong thư anh Mạnh viết: “Do khó khăn về kinh tế và có mâu thuẫn trong gia đình nên vợ tôi đã quẫn trí, có ý định tự tử, lúc này gia đình cùng một số người dân đã khuyên giải, trấn an vợ tôi từ bỏ ý định tự vẫn, đồng thời báo tin cho Công an phường Lam Sơn và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh. Với sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ công an, vợ tôi đã được an toàn. Thay mặt gia đình, từ đáy lòng tôi vô cùng biết ơn tới lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, các cán bộ Công an phường Lam Sơn...”.

Thư cảm ơn Công an xã Thọ Xương (Thọ Xuân) của người dân.

Đây chỉ là 2 trong rất nhiều lá thư cảm ơn của người dân đã được gửi đến các đơn vị công an trên địa bàn tỉnh để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ đã tận tụy cống hiến vì đất nước, vì Nhân dân; đồng thời đã có những hành động đẹp, nhân văn vì cộng đồng, qua đó đã ghi lại dấu ấn đẹp trong lòng của Nhân dân. Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay, các lực lượng chức năng Công an tỉnh đã nhận được hàng trăm lá thư cảm ơn từ người dân, các cấp ủy đảng, chính quyền biểu dương tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân của những cán bộ, chiến sĩ công an. Có những lá thư dài 2 - 5 trang giấy được đánh máy cẩn thận, cũng có những lá thư viết tay, nắn nót từng dòng, có những lá thư viết vội vàng... song nội dung trong mỗi lá thư lại là một câu chuyện cảm động, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc, là niềm tin mà người dân đã gửi gắm vào lực lượng công an đã và đang ngày đêm tận tụy, cống hiến vì bình yên cuộc sống của Nhân dân. Điển hình như lá thư cảm ơn của cấp ủy, chính quyền xã Đồng Lương (Lang Chánh) gửi đến Giám đốc Công an tỉnh để cảm ơn Công an huyện Lang Chánh đã tham gia hỗ trợ, đóng góp sức người, sức của làm đường giao thông liên thôn, bản; xây nhà cho các gia đình nghèo trên địa bàn xã, giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trước thời hạn. Hay như ông Lê Đình Tự, trưởng dòng họ Lê Đình, xã Yên Thịnh (Yên Định) gửi thư cảm ơn Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Định dù thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng vẫn tập trung điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng đã đột nhập vào nhà thờ dòng họ Lê Đình trộm cắp đồ thờ cúng có giá trị lớn về vật chất và tâm linh...

Với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, niềm hạnh phúc, nguồn động viên, khích lệ quý báu chính là tình cảm quý mến, tin yêu của quần chúng Nhân dân. Những lá thư cảm ơn của người dân đã làm ấm lòng và tiếp thêm sức mạnh, ý chí cùng tinh thần “Vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ” của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an. Để từ đó góp phần lan tỏa, nhân lên những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa và mang đậm tính nhân văn sâu sắc của toàn lực lượng trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân...

Bài và ảnh: Lê Phượng