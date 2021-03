Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Sau nhiều năm trong quân ngũ, trở về với đời thường cựu chiến binh (CCB) Hà Văn Thành, 56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH may gia công Minh Nguyên ở phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung (Như Thanh) đã nỗ lực vượt qua khó khăn để trở thành một doanh nhân thành đạt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Cựu chiến binh Hà Văn Thành hướng dẫn kỹ thuật may túi cho công nhân.

Năm 1985, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, thanh niên trẻ Hà Văn Thành xung phong lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng). Năm 1987, anh được đơn vị cử đi học Trường sĩ quan chỉ huy vũ khí đạn ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công về công tác tại kho K826 thuộc Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) ở huyện Như Thanh. Sau 30 năm trong quân ngũ, năm 2015 anh được nghỉ chế độ và trở về địa phương. Anh luôn trăn trở làm gì để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho con em địa phương. Do quen biết với một số bạn bè làm trong lĩnh vực may túi sopping xuất khẩu và được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm ở một số xưởng may trong và ngoài tỉnh, năm 2016 anh Thành quyết định thành lập Công ty TNHH may gia công Minh Nguyên chuyên sản xuất túi sopping xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Canada, Braxin. Đồng thời, đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị, với tổng nguồn vốn trên 3 tỷ đồng. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, do thiếu vốn, chất lượng sản phẩm chưa cao, nên doanh thu thấp. Để tạo được uy tín với khách hàng, khi thực hiện mỗi đơn hàng, CCB Hà Văn Thành đều hướng dẫn tỉ mỉ cho từng công nhân may về yêu cầu kỹ thuật, nhờ vậy, chất lượng đầu ra của sản phẩm của công ty dần ổn định, tạo được uy tín với khách hàng. Năm 2019, anh Thành quyết định đầu tư mở rộng thêm 3 xưởng may ở các xã Hải Long, Yên Thọ, Mậu Lâm, có thời điểm tạo việc làm cho 350 lao động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên đến nay công ty chỉ duy trì một xưởng may ở thị trấn Bến Sung. Năm 2020, công ty xuất khẩu được 5 triệu chiếc túi, doanh thu gần 800.000 USD, tạo việc làm cho 70 lao động là con em CCB, hộ nghèo, người khuyết tật, với mức lương ổn định từ 5 đến 9 triệu đồng/người/tháng. Không những làm kinh tế giỏi, CCB Hà Xuân Thành luôn tuyên truyền, vận động gia đình, hội viên thực hiện tốt chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm, giúp đỡ CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Với những thành tích đã đạt được, CCB Hà Văn Thành nhận được nhiều giấy khen của các cấp, các ngành; nhiều năm liên tục gia đình anh đạt gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện Như Thanh.

Bài và ảnh: Thiện Nhân