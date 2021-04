Chủ tịch ủy ban MTTQ xã gương mẫu, trách nhiệm

Về xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa nhắc đến ông Phạm Văn Hùng, chủ tịch ủy ban MTTQ xã, ai cũng có nhận xét chung: Đó là một người tận tụy, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm. Trên cương vị chủ tịch ủy ban MTTQ xã, ông Phạm Văn Hùng đã có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cuộc họp triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Phú Nghiêm.

Xã Phú Nghiêm có 608 hộ, 2.446 nhân khẩu gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống trên địa bàn rộng do mới được sáp nhập thêm xã Xuân Phú. Những năm qua, với cương vị là chủ tịch ủy ban MTTQ xã, ông Phạm Văn Hùng luôn tích cực vận động Nhân dân ở khu dân cư thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương, nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công dân. Ông Hùng chia sẻ: “Để công tác mặt trận có kết quả như mong muốn, điều trước tiên và quan trọng là người cán bộ làm công tác mặt trận phải có là tầm nhìn, tầm hiểu biết rộng và phải nắm rõ các nội dung văn bản, Điều lệ, Luật MTTQ Việt Nam”. Ông tích cực phối hợp với các đoàn thể xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, thông qua các hội nghị của cơ quan và các buổi họp dân tại các bản để tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm, chấp hành pháp luật, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, cảnh giác với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự”... Vận động các thành viên trong gia đình, người thân giáo dục con em không vi phạm pháp luật, mọi người đều có trách nhiệm phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền được 24 cuộc với 2.160 lượt người tham gia.

Cùng với công tác tuyên truyền, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã phối hợp với công an xã cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 8 đối tượng hết hạn tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng làm ăn lương thiện; đề xuất lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 23 lượt đối tượng sử dụng chất ma túy. Phối hợp với công an xã thực hiện tốt việc tổ chức cho 608/608 hộ gia đình ký cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự; thường xuyên thông tin các hình thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân biết, cảnh giác; lắp đặt 8 hòm thư tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại nhà văn hóa và trụ sở UBND xã.

Với những kết quả đã đạt được, ông Phạm Văn Hùng được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Tấm gương chủ tịch ủy ban MTTQ xã tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân của ông Phạm Văn Hùng thật xứng đáng để mọi người học tập và noi theo.

Bài và ảnh: Quang Nhật