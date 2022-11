Bí thư chi bộ gương mẫu, trách nhiệm

Là người nhiệt tình, có trách nhiệm cao với cộng đồng nên dù mới đảm nhiệm chức Bí thư chi bộ Tổ dân phố Phú Thọ 1 được hơn 3 năm, nhưng bác Nguyễn Hữu Lô đã có nhiều đóng góp tích cực, đưa Tổ dân phố Phú Thọ 1 luôn nằm trong tốp đầu của phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) về hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm.

Bác Nguyễn Hữu Lô, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Phú Thọ 1 tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua của phố.

Trước đây, khi đang công tác ở Phòng tổ chức cán bộ (Công an tỉnh), bác Nguyễn Hữu Lô sinh sống ở phường Tân Sơn. Năm 2017, sau khi nghỉ chế độ BHXH được 3 năm thì bác chuyển về sống ở phố Phú Thọ 1. Với tinh thần gương mẫu trong các hoạt động của phố, tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, bác Nguyễn Hữu Lô được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ Tổ dân phố Phú Thọ 1. Từ khi nhận nhiệm vụ, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt; mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần”, bác Lô tập trung đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung vào những vấn đề quan trọng như quán triệt, triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy phường đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Hàng tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong tháng, nêu rõ những ưu điểm, nhược điểm, đề ra công việc cụ thể và kế hoạch thực hiện của tháng sau. Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bác Lô luôn coi trọng việc xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của phố. Bác Lô chia sẻ: “Muốn mọi việc thành công, điều đầu tiên là phải tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể và phải hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ. Người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu, “nói đi đôi với làm” trong các hoạt động; phải đề ra được chủ trương sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế của phố cũng như của phường, có như vậy mới được các đảng viên đồng tình ủng hộ”.

Với vai trò là Bí thư chi bộ, bác Nguyễn Hữu Lô đã cùng tập thể cấp ủy tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh trật tự ở khu phố. Đặc biệt, bác Lô luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân để tìm ra cách giải quyết thấu tình đạt lý đối với những vấn đề nảy sinh ở khu dân cư. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, bác luôn tôn trọng và phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng, gợi mở những vấn đề cốt lõi để đảng viên chi bộ tích cực tham gia đóng góp ý kiến; mọi công việc quan trọng của phố đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ để cán bộ, đảng viên, Nhân dân được biết, được bàn, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của Bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Lô cùng sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân, những năm qua an ninh trật tự trên địa bàn phố được giữ vững ổn định, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, phức tạp, không có trộm cắp, không phát sinh người nghiện mới và không có người vi phạm pháp luật. Các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, xây dựng phường kiểu mẫu... Nhờ đó, đời sống người dân không ngừng được nâng cao, trong phố không còn hộ nghèo và chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Các gia đình trong phố có thùng rác xanh hợp vệ sinh, Nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần, tạo cảnh quan trong phố luôn sạch đẹp. Đặc biệt, phố đã vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đóng góp được 370 triệu đồng để cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa phố và mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của nhà văn hóa. Trong công tác quyên góp, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19... Tổ dân phố Phú Thọ 1 luôn đạt kết quả cao nhất trong toàn phường. Phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu, công dân gương mẫu được chi bộ lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả cao. Kết quả bình xét gia đình văn hóa trong nhiệm kỳ 2020-2022, nhiệm kỳ đầu tiên bác Lô đảm nhiệm chức bí thư chi bộ, toàn phố có 319/350 gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 310/350 gia đình được công nhận gia đình học tập; 295/350 gia đình được công nhận gia đình kiểu mẫu, 815/1.011 người được công nhận công dân gương mẫu, góp phần xây dựng thành công phố kiểu mẫu và đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Phú Sơn thành phường kiểu mẫu trong năm 2021.

Những đóng góp, những việc làm thiết thực của Bí thư chi bộ Nguyễn Hữu Lô đối với Tổ dân phố Phú Thọ 1 được Thành ủy TP Thanh Hóa, Đảng ủy phường Phú Sơn, chi bộ và Nhân dân trong phố ghi nhận, đánh giá cao. Nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ Tổ dân phố Phú Thọ 1 vinh dự được Thành ủy TP Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm và bác Nguyễn Hữu Lô tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ. Đây là động lực, là niềm vui giúp người bí thư chi bộ năm nay đã 64 tuổi vẫn luôn tận tâm với các hoạt động của phố, vì sự phát triển chung của phường.

Bài và ảnh: Tố Phương