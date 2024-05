“Ngôi nhà thiện nguyện” nơi biên cương

Ngày 19/5, tại bản Poọng, xã Quang Chiểu (Mường Lát), Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã tổ chức lễ khai trương “Ngôi nhà thiện nguyện”.

"Ngôi nhà thiện nguyện” do Đồn Biên phòng Quang Chiểu xây dựng tại bản Poọng, xã Mường Chanh (Mường Lát).

Với tinh thần “Ai có sẻ chia - Ai cần đến nhận”, ngôi nhà thiện nguyện được xây dựng nhằm kết nối nhiều hơn nữa với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức chính trị xã hội trên cả nước quan tâm sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Mường Chanh, Quang Chiểu có cuộc sống đủ đầy hơn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Qua đó, thắt chặt tình cảm gắn bó máu thịt quân dân; động viên đồng bào các dân tộc trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu hướng dẫn người dân lấy lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong “Ngôi nhà thiện nguyện”.

Theo dự kiến, “Ngôi nhà thiện nguyện” sẽ mở cửa mỗi tuần một lần để phục vụ bà con Nhân dân trên địa bàn, đồng thời, kết hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động thiện nguyện khác như: Cắt tóc miễn phí, dạy Tin học, tổ chức “Bữa sáng yêu thương” cho các cháu học sinh nghèo...

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh đã bày tỏ sự xúc động, đồng tình, ủng hộ cao với mô hình mới, cách làm hay này của Đồn Biên phòng Quang Chiểu. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 2 xã sẽ luôn đồng hành với hoạt động của “Ngôi nhà thiện nguyện”, để ngôi nhà trở thành địa chỉ tin cậy cho các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức chính trị xã hội sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ bà con dân bản kịp thời, đúng nơi, đúng chỗ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu tặng quà cho gia đình có các cháu bị tật nguyền.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu trao tiền hỗ trợ 3 cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Nhân dịp khai trương hoạt động “Ngôi nhà thiện nguyện”, Đồn Biên phòng Quang Chiểu đã trao số tiền 6 triệu đồng hỗ trợ 3 cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường”; tặng quà cho 2 cháu bị tật nguyền; hướng dẫn, hỗ trợ 16 gia đình chính sách, hộ nghèo, người bảo vệ cột mốc lựa chọn, đón nhận các phần quà quần áo, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm trong “Ngôi nhà thiện nguyện”.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia quyên góp quỹ ủng hộ “Ngôi nhà thiện nguyện” được gần 20 triệu đồng.

Hải Chuyền (CTV)