Huyện Lang Chánh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh đã đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, đồng thời giao trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành tổ chức thực hiện để mang lại hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo xã Tân Phúc thăm mô hình chăn nuôi của người dân.

Quyết tâm xây dựng xã Tân Phúc trở thành một trong những xã dẫn đầu huyện Lang Chánh theo nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, từ đầu năm đến nay, xã Tân Phúc đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập xong quy hoạch tổng thể xã Tân Phúc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau quy hoạch, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường giao thông từ Tân Phúc đi xã Văn Nho (Bá Thước); hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng đập Bai Khà tại thôn Tân Thành với diện tích hơn 5.000m2 và khu trại lợn thôn Tân Thủy diện tích 40 ha với 49 hộ dân bị ảnh hưởng. Cùng với đó, xã đã hoàn thành đường điện sinh hoạt tại thôn Chạc Rạnh, thực hiện đấu giá thành công dự án khu dân cư thôn Tân Phong diện tích 2.900m2. Đối với phát triển lâm nghiệp, ngoài chăm sóc 470 ha rừng sẵn có, xã đã trồng mới được 30 ha rừng, phục tráng rừng luồng năm thứ hai được 30 ha (tăng 10 ha so với năm thứ nhất), khai thác rừng luồng khoảng 700.000 cây. Trong chăn nuôi, ngoài duy trì đàn lợn, dê, gia cầm, thủy cầm, xã chỉ đạo bà con nông dân tập trung phát triển gia súc, gia cầm. Hiện toàn xã có 849 con trâu và 655 con bò, tăng hơn 100 con so với cùng kỳ năm 2020. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Đồng chí Lê Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Phúc, cho biết: “Trong thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, xã đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đó là động lực để những tháng còn lại, Tân Phúc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lang Chánh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu trước năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo. Vì thế, ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, Huyện ủy, UBND huyện Lang Chánh đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong phát triển kinh tế, huyện Lang Chánh tập trung thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Năm 2021, toàn huyện phấn đấu trồng mới 800 ha rừng tập trung, nhưng từ đầu năm đến nay đã trồng được 1.030 ha (tăng 18,7% so với cùng kỳ) và trồng trên 77.000 cây phân tán (tăng 40% so với cùng kỳ). Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường, không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng được giữ vững. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt hơn 420 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Ngoài phát triển lâm nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện cũng duy trì hoạt động sản xuất trong trạng thái bình thường mới. Mặc dù chịu tác động lớn do đại dịch COVID-19 nhưng giá trị sản xuất công nghiệp vẫn đạt 173,1 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu được chế biến từ lâm sản và một số mặt hàng thiết yếu khác đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân. Các hoạt động dịch vụ thương mại duy trì ổn định, trong đó ấn tượng nhất là hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục đạt con số ngoài mong đợi với 616,4 nghìn USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ. Mặt hàng xuất khẩu là than hoạt tính và giấy vàng mã, thị trường tiêu thụ là Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ cũng là điểm nhấn của huyện trong năm 2021. Ngoài tranh thủ tốt các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, huyện đã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, huy động tối đa các nguồn lực từ quỹ đất và đầu tư của doanh nghiệp để thực hiện. Từ đầu năm đến nay, huyện tập trung cải tạo tuyến đường lâm nghiệp thành đường du lịch lên thác bảy tầng và tảng đá Vua Lê ở xã Trí Nang; đường lên Đồn Biên phòng Yên Khương. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 15A; dự án sắp xếp dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại xã Tam Văn; dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Chiềng Khạt, xã Đồng Lương; dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ trung tâm xã Giao Thiện đi thôn Lằn Sổ và thôn Húng xã Giao Thiện; dự án đường giao thông từ làng Phống Ảng đi làng Chiếu Bang, thị trấn Lang Chánh. Ngoài ra, huyện đã phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải tiếp tục sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 530; phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công ty CP Bamboo King Vina - nhà máy ứng dụng công nghệ cao sản xuất sản phẩm tre luồng tại thị trấn Lang Chánh; Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina - trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc và các doanh nghiệp chế biến lâm sản thực hiện đầu tư trên địa bàn.

Đồng chí Lữ Đức Chung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lang Chánh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, huyện Lang Chánh đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, một số chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, giá trị xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách Nhà nước. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Những tháng cuối năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2021”.

Bài và ảnh: Minh Khôi