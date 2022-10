Hội Nông dân tỉnh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kết tinh trí tuệ, tinh thần của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm định hướng, phát triển đất nước trong cả nhiệm kỳ. Những đổi mới, sáng tạo của nghị quyết thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược, đi đúng với ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân nên nhận được sự đồng thuận cao. Bằng những hoạt động của mình, trong thời gian qua, các cấp hội nông dân (HND) Thanh Hóa đã không ngừng cố gắng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường luôn hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch đề ra. Từ đây đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của nghị quyết tới cán bộ, hội viên, nông dân và các tầng lớp Nhân dân, cùng góp phần “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Hội Nông dân và Bưu điện tỉnh Thanh Hóa ký kết “Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022-2025”. Ảnh: Hoàng Lan

Nhằm chuyển hóa tinh thần của nghị quyết tới cán bộ, hội viên, nông dân và Nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu, với nhiều phương pháp đổi mới, sáng tạo. Trong đó, chú trọng đến việc tuyên truyền trực quan thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và thực tế sản xuất, kinh doanh (SXKD), chuyển hóa việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị thành những việc làm cụ thể, tránh nói suông, hình thức. Kết quả, 9 tháng năm 2022, các cấp hội đã tổ chức 4.948 buổi tuyên truyền cho 355.344 lượt cán bộ, hội viên.

Trong công tác xây dựng tổ chức hội đã kết nạp mới 7.245 hội viên; xây dựng được 2.517 triệu đồng quỹ hội; các cấp hội trực tiếp vận động, hướng dẫn xây dựng, thành lập mới 41 chi HND nghề nghiệp, 274 tổ HND nghề nghiệp; mở 19 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 1.627 cán bộ hội các cấp. Công tác tổ chức của hệ thống HND đáp ứng yêu cầu tinh gọn, chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện hiện nay. Tổ chức triển khai Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về lãnh đạo đại hội HND các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Công tác kiểm tra, giám sát, luôn được các cấp hội coi trọng, đề cao với tinh thần nghiêm túc, thường xuyên và đúng quy định. HND tham gia cuộc đối thoại trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân năm 2022 tại tỉnh Sơn La; tham mưu cho UBND tỉnh tham gia đối thoại trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa với 70 đại biểu, trong đó có nông dân tham dự.

Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, được xác định là mấu chốt của các phong trào thi đua. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền, vận động, các cấp hội còn tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Qua đó, hàng năm có 209.017 hộ đạt danh hiệu SXKD các cấp. Đây là những hạt nhân tích cực trong việc tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau và đóng góp xây dựng địa phương, xây dựng nông thôn mới. 9 tháng đầu năm, các cấp hội trong tỉnh đã tương trợ giúp nhau được 44.923 triệu đồng; lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây, con giống trị giá 2.214 triệu đồng và 23.970 ngày công lao động; trực tiếp hỗ trợ giúp 1.525 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, đã vận động được 372.117 hộ nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; vận động hội viên nông dân hiến 171.454m2 đất, tu sửa và làm mới 688 km đường giao thông nông thôn và 9.193 km kênh mương, tham gia xây dựng 1.023 công trình các loại. Hàng năm, mỗi cơ sở hội xây dựng 1 đến 2 mô hình HND tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) nông thôn và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP); các cơ sở hội đã xây dựng được 627 tổ tự quản về BVMT nông thôn; có 156.079 hộ hội viên nông dân SXKD nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo VSATTP, xây dựng được 450 mô hình HND tham gia thực hiện các chỉ tiêu về ATTP; hỗ trợ đào tạo, tập huấn quy trình thực hành nông nghiệp tốt, chứng nhận (VietGAP, VietGAHP) và hỗ trợ tem truy xuất, nhãn mác sản phẩm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng, vận động quyên góp 874,2 triệu đồng để hỗ trợ, chăm lo cho hội viên nông dân nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà, tiền mặt động viên hội viên nông dân trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại do mưa, bão, lũ lụt...

Từ các nguồn lực, nông dân mạnh dạn đầu tư phát triển, nhiều nhóm hộ, tổ sản xuất đã vươn lên hình thức kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác cao hơn; phối hợp với bưu điện các huyện, thị xã, thành phố tổ chức được 26 lớp tập huấn cho gần 1.800 học viên về cách vận hành và đưa sản phẩm bán hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, đến nay đã đưa 138 sản phẩm của hộ, HTX, tổ hợp tác và doanh nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử; xây dựng 175 cửa hàng cung ứng thực phẩm sạch, an toàn...

Trong thời gian tới được dự báo tình hình thế giới, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường đã và đang tác động không nhỏ tới sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Nhưng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, cùng truyền thống đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm cao, HND Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra. Đó không chỉ là mục tiêu trong hoạt động của các cấp hội, mà từ đây từng bước hiện thực hóa, góp phần cùng các cấp, các ngành đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân được quan tâm chăm lo, phát triển. Các cấp HND Thanh Hóa đang tín chấp và ủy thác với các ngân hàng với tổng dư nợ trên 14 nghìn tỷ đồng cho 180.238 thành viên vay. Huy động xây dựng và quản lý có hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh 67,557 tỷ đồng cho 2.180 hộ vay ở 620 dự án; cung ứng 21.683 tấn phân bón trả chậm; trực tiếp và phối hợp tổ chức 61 lớp dạy nghề cho 3.717 lượt hội viên nông dân, giúp được 1.384 hội viên nông dân, người lao động có việc làm sau đào tạo; chuyển giao khoa học - kỹ thuật được 2.774 lớp cho 263.504 lượt người; hướng dẫn xây dựng được 39 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và theo hướng công nghệ cao, gắn với xây dựng chuỗi giá trị... 9 tháng năm 2022, các cấp hội trong tỉnh trực tiếp vận động, hướng dẫn xây dựng được 37 sản phẩm OCOP, xây dựng thành lập mới 165 tổ hợp tác, 26 HTX và thành lập được 82 doanh nghiệp.

Trần Bình Quân

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương HND Việt Nam, Tỉnh ủy viên,

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HND tỉnh Thanh Hóa