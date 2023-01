Đưa nội dung nghị quyết về phát triển nông, lâm nghiệp vào cuộc sống

Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Thủy lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Cùng với đó là 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới (NTM)... với mục tiêu đến năm 2025 huyện Cẩm Thủy đạt chuẩn NTM; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, với thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm.

Một công đoạn sản xuất miến dong Đồi Ao ở xã Cẩm Bình.

Bám sát tinh thần nghị quyết và mục tiêu, nhiệm vụ các đề án đã đề ra, trong những năm qua huyện Cẩm Thủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kế hoạch phát triển nông nghiệp của huyện giai đoạn 2021-2025 lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để phát triển sản xuất, nhằm tăng giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác; triển khai hiệu quả Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao...

Huyện Cẩm Thủy cũng xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bởi vậy đã chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn. Việc chuyển đổi đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên từng đơn vị diện tích, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế. Nếu như trước đây Cẩm Thủy được biết đến là nơi đất đai khô cằn với khí hậu khắc nghiệt, thì nay với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, những vùng đất hoang hóa, khô cằn được thay bằng màu xanh cây trái. Trong đó nhiều loại cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, như điểm nhấn để địa phương tiếp tục nhân rộng trong những năm tiếp theo. Minh chứng cho những kết quả trên được thể hiện ở những mô hình cơ giới hóa nông nghiệp tại các xã Cẩm Liên, Cẩm Bình, Cẩm Thạch; mô hình liên kết trồng cây sả Java trên diện tích 10 ha tại xã Cẩm Tâm; mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả tại các xã Cẩm Phú, Cẩm Tân, Cẩm Ngọc; mô hình nuôi gà công nghiệp bán chăn thả tại các xã Cẩm Thành, Cẩm Tú... Những mô hình trên gắn với việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm trên địa bàn huyện Cẩm Thủy bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần tăng giá trị sản phẩm, được người tiêu dùng tin tưởng. Đây cũng là tiền đề để thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn huyện.

Đến nay, huyện Cẩm Thủy cũng đã chuyển đổi linh hoạt gần 1.300 ha đất lúa kém năng suất sang trồng mía; chuyển đổi 1.500 ha đất bãi ven sông, đất bãi màu sang trồng ngô và một số cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn; chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng rau màu ở các xã Cẩm Tân, Cẩm Tú, Cẩm Bình, Cẩm Giang, Cẩm Phú, thị trấn Phong Sơn, với một số sản phẩm như bí xanh, bí đỏ, ớt; mô hình trồng lúa kết hợp nuôi cá ở xã Cẩm Vân...

Cùng với những giải pháp trên, huyện đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng diện tích trồng cây gai xanh và coi đây là cây trồng chủ lực gắn với quá trình phát triển NTM. Mặc dù cây gai xanh mới du nhập vào huyện từ năm 2017, nhưng đã mang lại những tín hiệu tích cực cho bà con nông dân. Qua đánh giá của ngành chức năng, cây gai xanh đã mang lại những hiệu quả kinh tế rất thiết thực đối với người nông dân. Bình quân 1 năm thu hoạch từ 4 - 6 lứa, năng suất đạt khoảng 25 tấn/ha cây tươi, tương đương 0,75 tấn sợi khô, với giá thu mua ổn định khoảng từ 40 - 50 nghìn đồng/kg. Theo tính toán, trừ chi phí, bình quân mỗi ha người nông dân có thể thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng/ha/năm.

Trong lâm nghiệp, với quan điểm phát triển rừng theo hướng bền vững, đảm bảo quy mô hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế từ rừng; phát triển lâm nghiệp xã hội, khuyến khích mọi thành phần kinh tế trồng rừng, huyện đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, thực hiện xong việc rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng, tạo thuận lợi cho Nhân dân yên tâm đầu tư phát triển rừng. Hàng năm huyện đều phát động phong trào trồng cây đầu xuân “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển rừng, đảm bảo thực hiện tốt quyền, lợi ích của người tham gia trồng, bảo vệ phát triển rừng, đặc biệt là chính sách hưởng lợi theo Quyết định 178 của Chính phủ. Do vậy, nhận thức của người dân đã được nâng lên, nhiều hộ đã tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng, thực sự tạo được phong trào trồng rừng sâu rộng trong Nhân dân. Với những giải pháp thiết thực, năm 2022 toàn huyện đã bảo vệ hơn 21.117 ha rừng; trồng mới 730,6 ha rừng tập trung, trong đó có 155 ha/150 ha rừng gỗ lớn, bằng 103,33% kế hoạch; trồng mới 241.000 cây xanh, cây phân tán...

Có thể thấy việc lựa chọn hướng đi đúng cùng với sự chỉ đạo sát sao, kinh tế nông, lâm nghiệp của huyện Cẩm Thủy trong năm 2022 có bước chuyển dịch đúng hướng và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp ước đạt 2.479,46 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 3,37% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực đạt 65.189,83 tấn, bằng 112,67% kế hoạch và bằng 102,94% so với cùng kỳ; tổng diện tích gieo trồng 19.020,16 ha đạt 105,37% kế hoạch, tăng 3,36% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục phát triển, tổng đàn trâu, bò 15.923 con, đạt 106,1% kế hoạch; đàn lợn 54.135 con, đạt 128,8% kế hoạch; đàn dê 13.014 con, đạt 113% kế hoạch; đàn gia cầm 820.260 con, đạt 126,1% kế hoạch...

Những kết quả nêu trên đã góp phần duy trì tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện trong năm 2022 đạt 13,13%, trong đó: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,37%; ngành công nghiệp - xây dựng tăng 15,09%; ngành dịch vụ tăng 15,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,8 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 6,93% giảm còn 4,63%. Đây chính là tiền đề để Cẩm Thủy tiếp tục thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh và bền vững.

Bài và ảnh: Xuân Minh