Đảng bộ phường Hải Thượng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn) lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định, tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, huy động mọi nguồn lực, xây dựng phường Hải Thượng giàu đẹp, văn minh.

Cán bộ phường Hải Thượng tiếp người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Để hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, ban chấp hành đảng bộ phường đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kế hoạch thực hiện chương trình hành động. Trong đó, ban hành các kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ trọng tâm và các kế hoạch để thực hiện các mục tiêu nghị quyết; xây dựng và ban hành quy chế làm việc; chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của đảng ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch đến 100% các chi bộ, tổ chức, đoàn thể để tuyên truyền nội dung của nghị quyết đến toàn thể đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đảng ủy phường đã tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt gắn với thực tiễn tại cơ sở, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện nghiêm túc quy trình sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 80%. Hàng năm, đảng ủy phường đều thực hiện việc rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ, thường xuyên cử cán bộ theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, đảng ủy phường tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, chỉ đạo UBND phường, các tổ chức đoàn thể khuyến khích Nhân dân phát triển các loại hình tiểu – thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, xem đây là ngành, nghề mũi nhọn để phát triển kinh tế địa phương. Trong đó, tập trung phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ như: cơ khí, sửa chữa, nghề mộc, xây dựng, vận tải, dịch vụ lao động, nhà hàng, bán buôn, bán lẻ... và các loại hình kinh doanh phục vụ khác, đáp ứng nhu cầu phục vụ tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tiếp tục phát triển ổn định và nâng cao chất lượng tổng đàn gia súc, gia cầm, kết hợp phát triển chăn nuôi gia trại với vườn rừng. Phát triển đa dạng ngư cụ phù hợp với nghề lộng, tiếp tục duy trì nghề lặn để khai thác hải sản xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, kết hợp khai thác với chế biến hải sản. Tranh thủ quỹ đất vườn, đất đồng màu để sản xuất rau, quả hàng hóa, cung cấp cho thị trường... Thực hiện có hiệu quả chương trình trọng tâm về quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng (GPMB), di dân tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư tại xã.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, cho biết: Nhờ tập trung chăm lo cho công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Hải Thượng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 6 tháng đầu năm 2021, khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tiếp tục tập trung thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế của phường tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại đạt 128 tỷ đồng, đạt 51,2% kế hoạch. Tổng sản lượng khai thác và đánh bắt hải sản ước đạt 94,6 tấn, giá trị nghề biển đạt hơn 7 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 9 tỷ đồng, đạt 164,3% kế hoạch. Xã đã tập trung vận động các hộ thuộc dự án đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn nhận tiền và bàn giao mặt bằng, phối hợp với hội đồng kiểm kê, bồi thường, GPMB thị xã tiếp tục kiểm kê toàn bộ đất nại muối còn lại thuộc dự án tuyến luồng Cảng Gang thép Nghi Sơn, dự án xưởng gia công cơ khí Công ty Tài chính Nghi Sơn... Các hoạt động văn hóa, xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền phường Hải Thượng tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển ngành, nghề tiểu - thủ công nghiệp dịch vụ, thương mại, phát triển đa dạng ngành nghề sản xuất để phục vụ thị trường sau đại dịch COVID-19; khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Hải Thượng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Hoài Linh