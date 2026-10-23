Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chuyển trọng tâm từ số hóa hồ sơ sang quản trị, kết nối và khai thác dữ liệu thực chất

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng; yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chuyển trọng tâm từ số hóa hồ sơ sang quản trị, kết nối và khai thác dữ liệu thực chất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chủ trì hội nghị.

Chiều 23/10, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng và giao ban công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau 100 ngày triển khai chiến dịch, toàn tỉnh đã chỉnh lý, chuẩn hóa 99,96% hồ sơ đảng viên; số hóa đạt 99,83%; cập nhật hồ sơ lên Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đạt 98,04%. Tỷ lệ đảng viên kích hoạt, sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 84,11%; có 38% chi bộ thực hiện sinh hoạt và quản lý cuộc họp trên hệ thống.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tạ Hồng Lựu trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn đã phối hợp triển khai số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, 4 thủ tục hành chính của Đảng và 5 phân hệ cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Để đạt được kết quả trên, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa kịp thời các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đảng ủy xã, phường thành lập tổ chỉ đạo, tổ chuyển đổi số, bảo đảm triển khai thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Một trong những cách làm hiệu quả là thực hiện phương châm “Chỉnh lý sạch trước - Số hóa sau”, bảo đảm hồ sơ giấy được rà soát, sắp xếp khoa học trước khi quét và cập nhật lên hệ thống. Hệ thống giám sát số Dashboard được vận hành, cập nhật tiến độ hằng ngày, giúp Ban Chỉ đạo và cấp ủy các cấp theo dõi kết quả từng khâu, kịp thời điều phối nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật cho những địa phương, đơn vị còn khó khăn.

Trong giai đoạn cao điểm, đội ngũ cán bộ, công chức phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức làm việc linh hoạt, tranh thủ thời điểm hệ thống thông suốt để đẩy nhanh tiến độ. Việc bổ sung máy tính, máy quét tốc độ cao và thiết bị bảo mật chữ ký số cũng góp phần nâng cao năng lực triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, xác định các khâu trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số.

Các ý kiến đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm quy trình “làm sạch - chuẩn hóa - đồng bộ - khai thác dữ liệu” được thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tặng hoa cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tặng hoa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trao đổi, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức, cán bộ; tuyên giáo; nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác văn phòng cấp ủy; Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền giữa đơn vị với đảng ủy các xã, phường.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Tiến Dũng trao đổi về công tác kiểm tra giám sát.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Văn Tuấn trao đổi về công tác tuyên giáo.

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Thành Nam trao đổi về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Lợi Đức trao đổi về công tác văn phòng cấp ủy.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu trao đổi về công tác phối hợp tuyên truyền giữa Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa với đảng ủy các xã, phường.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, đối soát, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; đồng thời khẩn trương chuẩn hóa dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm gắn với yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với đó, cần nâng cao hiệu quả sử dụng các nền tảng số, khắc phục những điểm nghẽn về hạ tầng, đường truyền và kỹ năng công nghệ; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu và hiệu quả khai thác, không khoán trắng nhiệm vụ cho cán bộ kỹ thuật.

Đại biểu dự hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đổi mới thực chất phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn phát triển và giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ; lấy sản phẩm, kết quả, hiệu quả công việc và sự tín nhiệm của Nhân dân làm thước đo. Các đảng ủy xã, phường cần rà soát quy chế làm việc, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cấp ủy và chính quyền; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, cần củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng phát triển đảng viên trong thanh niên, công nhân và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác cán bộ phải gắn với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế sau phân cấp, phân quyền. Công tác kiểm tra, giám sát cần đi trước một bước, chủ động phòng ngừa vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lãng phí, đồng thời bảo vệ cán bộ dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi đảng ủy xã, phường lựa chọn ít nhất một vấn đề nổi cộm, kéo dài hoặc một điểm nghẽn cản trở phát triển để tập trung lãnh đạo giải quyết theo thẩm quyền. Những kiến nghị vượt thẩm quyền phải kèm hồ sơ, phương án đề xuất cụ thể; các cơ quan cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, xử lý đến cùng, tránh tình trạng chỉ nêu khó khăn mà không xác định rõ hướng giải quyết.

Đại biểu dự hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ sau hội nghị phải xác định rõ danh mục công việc ưu tiên, phương án xử lý cụ thể và cam kết trách nhiệm có thể kiểm chứng. Cấp tỉnh cần hỗ trợ cơ sở bằng những hướng dẫn thống nhất, kịp thời; cấp xã phải phát huy tinh thần chủ động, kỷ cương và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Minh Hiếu