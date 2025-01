Sầm Sơn phấn đấu hoàn thành 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2025

Sáng 9/1, UBND TP Sầm Sơn tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025 và công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2025, TP Sầm Sơn phấn đấu hoàn thành 27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Cụ thể là: Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt từ 12% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 10.000 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch đến địa bàn đạt 9,86 triệu lượt; tỷ lệ xã, phường, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đạt từ 36% trở lên...

Thành phố cũng xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành là thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy “Tinh – Gọn – Mạnh - Hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả”. Cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ triển khai và thực hiện các dự án; thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước để bổ sung vốn cho đầu tư phát triển. Đổi mới công tác quản lý du lịch, đa dạng hoá sản phẩm du lịch để thu hút khách...

Đồng chí Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2025, UBND thành phố yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu giao cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, xác định trách nhiệm của người đứng đầu, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đốt pháo trái phép; chăm lo đời sống hộ nghèo, gia đình chính sách và đời sống Nhân dân, đảm bảo mọi người dân được đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Nguyễn Hiền (CTV)