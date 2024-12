Nga Sơn cần phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

“Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong huyện Nga Sơn phải thật sự đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá, phát huy tiềm năng thế mạnh để đưa Nga Sơn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho sự phát triển mới” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nga Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn thăm Công ty CP sản xuất chế biến cói Việt Anh, tại xã Nga An.

Chiều 24/12, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện Nga Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng đi có các đồng chí: Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc.

Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Hợp trình bày báo cáo.

23 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Báo cáo do đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Ngọc Hợp cho biết: Ước thực hiện đến hết năm 2024, có 26/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, trong đó có 23 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2021-2024 ước đạt 6,9%, đứng thứ 12 toàn tỉnh. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt được kết quả khá toàn diện; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 200 triệu đồng/ha. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được quan tâm; toàn huyện đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao; có 41 sản phẩm OCOP được công nhận.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng có bước phát triển. Dịch vụ, thương mại duy trì tăng trưởng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2024 ước đạt 14.522 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2024 ước đạt 1.951,3 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công bình quân hằng năm đạt trên 90%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; giáo dục và đào tạo được quan tâm, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 97,6%; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2024 còn 0,88%; thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 66,82 triệu đồng, gấp 1,47 lần so với năm 2020. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Đảng bộ huyện có 44 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với tổng số 8.713 đảng viên, trong đó có 322 đảng viên theo đạo Công giáo (chiếm 3,67%), đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phấn đấu hoàn thành tất cả chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn phân tích làm rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các cấp, các ngành đã nỗ lực cố gắng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, qua phát biểu của các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành cho thấy: Nga Sơn vẫn còn những hạn chế cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, đó là: Kinh tế tăng trưởng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Các mô hình sản xuất trong nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị còn ít. Kết quả huy động vốn đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chất lượng một số lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế; trật tự an toàn xã hội có mặt chưa thật sự vững chắc. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn yếu...

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt huyện Nga Sơn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nêu rõ: Thời gian còn lại để huyện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 không còn nhiều; khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn; vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong huyện phải thật sự đoàn kết, tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, đề ra nhiệm vụ, giải pháp đột phá, phát huy tiềm năng thế mạnh để đưa Nga Sơn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho sự phát triển mới. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng các cấp, các ngành, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, vì mục tiêu trên hết, trước hết là sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm mới 2025 và Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần, vì vậy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm đến các gia đình chính sách, tổ chức Tết Nguyên đán bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, tạo đà để hoàn thành toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn cần phải thực hiện thật tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW, với tinh thần sau khi sắp xếp bộ máy hoạt động sẽ tốt hơn, đoàn kết hơn, hiệu quả hơn. Cùng với đó, tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; rà soát, xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, các nhiệm vụ, công việc chưa đảm bảo chất lượng và nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục và phân công trách nhiệm cụ thể, “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm”, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Tập trung giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; giữ vững niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể; từ đó, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Chăm lo làm tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh. Trước mắt, cần tập trung thực hiện thật tốt 2 nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ việc tổng kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân về chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong tình hình mới. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Quan tâm chăm lo các thiết chế văn hóa cơ sở, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vấn đề liên quan đến tôn giáo ngay từ khi mới phát sinh, ngay tại cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng giáo xứ Tam Tổng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nga Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã đến chúc mừng giáo xứ Tam Tổng nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2024 và thăm Công ty CP sản xuất chế biến cói Việt Anh, tại xã Nga An.

Minh Hiếu