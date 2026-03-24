Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Làm việc với cán bộ chủ chốt xã Tiên Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh, nhấn mạnh: Xã Tiên Trang cần t iếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở Quy chế làm việc, các quy định về phân cấp, phân quyền. Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phải là hạt nhân đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Sáng 24/3, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I năm 2026; việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quán triệt, cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trên địa bàn xã Tiên Trang.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh.

Trước khi làm việc với cán bộ chủ chốt xã Tiên Trang, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đô thị du lịch sinh thái biển Tiên Trang, do Công ty SoTo làm chủ đầu tư và dự án Sân Golf do Công ty CP Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương và Công ty CP Phát triển TN làm chủ đầu tư.

Trong quý I năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Nổi bật là công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn và tiết kiệm, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng trong Nhân dân.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, thị trường cơ bản giữ vững, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của người dân. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn được quan tâm sát sao. Hiện toàn xã có 9 dự án đang được theo dõi tiến độ. UBND xã đã chủ động phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý, tổ chức kiểm đếm, quy chủ, tăng cường đối thoại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án trọng điểm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội được tổ chức sôi nổi, an toàn, đúng quy định. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được đẩy mạnh; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt cao, việc số hóa hồ sơ và sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 100%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền xã cơ bản được kiện toàn, vận hành ổn định, thông suốt. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp nhận 1.036 hồ sơ trực tuyến, giải quyết 924 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 90%; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100%, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc các đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh đã phân tích những kết quả cũng như những tồn tại hạn chế của xã Tiên Trang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý 1/2026. Bên cạnh đó, đoàn công tác yêu cầu xã Tiên Trang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Tiên Trang trong việc ổn định tổ chức bộ máy, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2025 và những tháng đầu năm 2026.

Vệ nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu xã Tiên Trang tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở Quy chế làm việc, các quy định về phân cấp, phân quyền. Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy phải là hạt nhân đoàn kết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bám sát Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 5/3/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xã cần khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu địa phương tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu phát triển. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế; rà soát, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Định hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với du lịch; phấn đấu đưa dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nông nghiệp sạch, hữu cơ; khôi phục, phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch. Cùng với đó, xã Tiên Trang cần chú trọng công tác quy hoạch, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị và du lịch; nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, tạo không gian phát triển bền vững. Đặc biệt, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, như: sân golf; khu phức hợp khách sạn – thương mại, khu du lịch sinh thái biển Tiên Trang; Cụm công nghiệp Nham Thạch...

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng chí yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường định hướng nghề nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chăm lo tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Bên cạnh đó, cần tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.

Đồng chí cũng yêu cầu xã Tiên Trang rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng phương án kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 đúng tiến độ; hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn các chức danh theo quy định.

Nhấn mạnh vai trò xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của xã Tiên Trang, đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan tổng hợp, rà soát, tham mưu giải quyết kịp thời, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Lê Hợi