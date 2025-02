Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho thanh, thiếu niên

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn, thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia cùng các cấp, các ngành, lực lượng chức năng trong công tác phòng, ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó, nổi bật đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho ĐVTN, học sinh.

Huyện đoàn Thọ Xuân phối hợp tuyên truyền về phòng, chống pháo nổ, phòng cháy, chữa cháy cho các em học sinh trên địa bàn.

Để góp phần chung tay bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Triệu Sơn đã tổ chức lễ ra quân cao điểm tuyên truyền công tác bảo đảm an ninh trật tự trong đông đảo ĐVTN. Theo đó, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện đã tham gia phối hợp cùng lực lượng chức năng huyện thực hiện các hoạt động: Tuyên truyền lưu động gắn với các nội dung về phòng, chống pháo nổ; phòng, chống ma túy; các hành vi cố ý gây thương tích, giết người; Luật Giao thông đường bộ và các quy định xử phạt về vi phạm trật tự, an toàn giao thông... Trong khuôn khổ chương trình, Huyện đoàn đã trao tặng 64 mũ bảo hiểm và 64 băng tay thanh niên xung kích cho 32 cơ sở đoàn.

Trước đó, tại huyện Lang Chánh, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Huyện đoàn Lang Chánh đã tổ chức tuyên truyền pháp luật và an toàn giao thông cho ĐVTN tại xã Giao An. Tham gia chương trình, ĐVTN đã được báo cáo viên tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ với những lỗi vi phạm giao thông thường gặp ở lứa tuổi thiếu niên. Ngoài ra, tại chương trình, ĐVTN cũng được giao lưu hỏi đáp với báo cáo viên về pháp luật.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp ĐVTN nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Đồng thời để mỗi ĐVTN trở thành tuyên truyền viên tích cực tới gia đình và cộng đồng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự; trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân và cộng đồng.

Với việc xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chỉ đạo triển khai sâu rộng trong toàn đoàn. Đồng thời, chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với các khối trường học và thực tiễn tại địa phương, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức đoàn.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, Tỉnh đoàn cũng luôn tích cực đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tổ chức hội nghị trực tuyến, thiết kế, đăng tải các ấn phẩm, video, clip, phóng sự ngắn; tổ chức các cuộc thi trực tuyến, triển khai các mô hình mới; lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, không gian tuyên truyền tại các đại hội, hội nghị; tổ chức phiên tòa giả định; tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến...

Việc đa dạng hóa, đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp bộ đoàn đã tạo điều kiện để ĐVTN dễ tiếp cận, tiếp thu kiến thức pháp luật, đảm bảo thực hiện quyền của công dân về tiếp cận thông tin. Qua đó góp phần tác động, làm thay đổi, nâng cao nhận thức của Nhân dân, thanh, thiếu niên trong việc chấp hành quy định pháp luật; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phùng Tố Linh, cho biết: “Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ĐVTN, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch “Đoàn thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống ma túy trong thanh niên, học sinh, sinh viên”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai các nhóm giải pháp đã xây dựng. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng, chống ma túy trong thanh niên, học sinh, sinh viên; tham gia quản lý, cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục thanh niên chậm tiến, lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; phối hợp với gia đình, nhà trường, các sở, ngành liên quan xây dựng môi trường, không gian an toàn, lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu niên...".

Bài và ảnh: Lưu Kiệt